Senki nem érti, amit a Levi's tett, óriási a felfordulás

A Northamptonban székhellyel rendelkező farmermárka 1857-ről 1630-ra mérsékelte a tavaly november 30-án zárult, legutolsó pénzügyi évében a központi egységeken dolgozó munkatársainak létszámát. A brit Levi's az előző pénzügyi évében nagyjából ugyanekkora létszámban vett fel dolgozókat.

Nőttek a brit Levi's eladásai, mégis elküldött annyi dolgozót egy pénzügyi évben, mint amennyit előzőleg felvett (illusztráció)

Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

Nőttek a Levi's eladásai

A ruházati márka adózás előtti eredménye 7,7 millió fontról 9,5 millió fontra növekedett egy év alatt, miközben az eladásai 89-ről 96,9 millió fontra bővültek – írja a Retail Gazette a vállalat jelentése alapján.

Ezek impozáns növekedésre utaló számok, de az igazgatótanács által jegyzet közlemény szerint a forgalom valójában stagnált, s nem emelkedett. Ez összefüggésben állhat a központi dolgozói létszámhoz képest nagyarányú, egy év alatt végrehajtott elbocsátásokkal. Érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt évekre visszatekintve nem ez az első ellentmondásos eredményközlés, erről az Origo egyik cikkét ide kattintva érheti el.

A vállalatnál azt is jelezték, hogy értékelésük szerint a vásárlások jelentős része nem a hagyományos márkaüzletekben bonyolódik, hanem az árérzékeny vásárlók célzottan keresik a leárazásokat, kiárusításokat, és inkább ezeken veszik meg a márka darabjait.

A cégnél ugyanakkor azt látják, hogy az outlet-modell nagyon is működőképes, megtérülő, és ahogy fogalmaznak, a márka számára jelenleg „több lehetőséget, mint kockázatot hordoz.”

A vállalatnál azt is közölték, hogy míg a vásárlások jelentős része az akciók és az ár-összehasonlítások alapján történik, bíznak abban, hogy

a tavaly a világsztár Beyoncé énekesnő közreműködésével indított, 12 hónapon át tartó marketingkampány hamarosan az eladásoknál is érezteti hatását.

A normál értékesítés növekedésével a Levi's mind az online, mind az offline térben lecsavarná az árakra vonatkozó akciókat.

A Levi's közölte, hogy a következő öt évben elsősorban a prémium farmertermékek szegmensében, valamint a női ruházati cikkek kínálatában erősítene, azaz bővítené választékát.