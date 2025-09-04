Itt a Lidl régen várt bejelentése a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról!

A Lidl Magyarország Origóhoz eljuttatott tájékoztatása szerint szeptember 1-jétől a nyugdíjasok számára újabb, extra támogatást nyújt. Azok az utalvánnyal vásárlók ugyanis, akik legalább 5 ezer forint értékben váltják be a nyugdíjasoknak szóló élelmiszer-utalványt, vásárlásonként 500 forintos kupont kapnak ajándékba. Ezen túlmenően az áruházlánc további kedvezményeket is biztosít számukra. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 Ft értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

A Lidl cégjelzése egy budapesti üzletük épületének homlokzatán

Fotó: Raketir / Shutterstock

Több ezer forint plusz kedvezményt ad a Lidl a nyugdíjasoknak járó utalványok után

„Felelős, etikus vállalatként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek számíthassanak ránk minden helyzetben.

Az akciónak köszönhetően így akár 3.000 forintnyi plusz kedvezményt is kaphatnak az érintettek, ami azt jelenti, hogy a vállalatnál akár 10 százalékkal is többet érhet a nyugdíjas-utalvány.

– mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország kommunikációs vezetője.

A Lidl-kuponok december 31-ig bármely magyarországi Lidl áruházban beválthatóak és kizárólag hidegélelmiszerre használható fel. A Lidl Plus kuponok érvényesítésére pedig a megszerzést követő 7. napig van lehetőség.

A tájékoztatás szerint a Lidl nemcsak ezzel az ajánlattal járul hozzá ahhoz, hogy vásárlói a legkedvezőbb ár-érték arányban tudjanak bevásárolni. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket, és minden esetben arra reagálva dönt arról, hogy hétről hétre mely árucikkek lesznek olcsóbban elérhetőek.

Miként az Origo megírta, az élelmiszer-utalványok az idei ősszel a nyugellátásra jogosultakat segítő kormányzati intézkedések közé tartoznak. Azok felhasználásával kapcsolatos tudnivalókról ebből a cikkünkből tájékozódhat.

A Lidlt megelőzően egy másik diszontlánc, az Aldi Magyarország jelentette be, hogy „hozzátesz” az élelmiszer-utalványokhoz, erről cikkünket ide kattintva olvashatja el.