Nagy a baj: hatalmas elbocsátási hullámot tervez Európa legnagyobb légitársasága

A Bloomberg számolt be róla, hogy a Deutsche Lufthansa AG 2030-ig 4000 adminisztratív munkahely megszüntetését tervezi. A légitársaság ezzel a döntésével kívnja javítani a jövedelmezőségi mutatóit. A vállalat közleménye szerint a létszámleépítés a digitalizálás, az automatizálás és a folyamatok konszolidációja révén fog megvalósulni.

A Lufthansa leépítések többsége Németországban lesz.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sven Simon

Németországban tervezi a legtöbb elbocsátást a Lufthansa

A Lufthansa célja, hogy 2028-ról 2030-ra több mint 2,5 milliárd euróra növelje a szabad cash flow-ját és 15-ről 20 százalékra a tőkemegtérülési mutatóját. Az új célok Carsten Spohr vezérigazgató azon törekvéséhez kapcsolódnak, hogy a költségek visszafogásával javítsa a teljesítményt. Ez nem is meglepő, tekintve, hogy a befektetők az elmúlt két évben rendszeresen bírálták a társaságot amiatt, hogy nem tudta érdemben csökkenteni költségeit.

A Lufthansa csoport ugyan 127 millió eurós nyereséget ért el a hagyományosan gyengébb első fél évben, azonban a Lufthansa márkanév alatt végzett repülési tevékenységek ehhez kevésbé járultak hozzá. Tavaly ráadásul több sztrájk is nehezítette a légitársaság működését, és a pilóták erre a hétre is újabb munkabeszüntetést kezdeményeztek. A repülőgép-szállítások folyamatos késései pedig szintén hátráltatják a Lufthansa flottájának megújítását, és az üzemanyag-takarékosabb modellekre való áttérést.

A Lufthansa egyébiránt 2030-ig több mint 230 repülőgéppel bővítené a flottáját, ezek közül 100 sugárhajtású modell lenne.