Elindult az M1 bővítése – gigaberuházással turbózzák fel az autópályákat

2010-ben három, ma tíz autópálya éri el az országhatárt, miközben 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig eléri az 1900 kilométert. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára erről Bicskén beszélt, az M1-es autópálya bővítéséről tartott hétfői sajtótájékoztatón.

Az MKIF Zrt. az M1-es autópálya teljes bővítését saját erőből és hitelből finanszírozza. / Fotó: Szászi Dániel/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

2X3 sávosra bővül az M1 Bicskétől Concóig

Az ÉKM államtitkára kiemelte, hogy különösen fontosnak tartják a mobilitás fejlesztését, mert nagymértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez, erősíti a vidéket, hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez is. Hozzátette, hogy a következő években a közúthálózat fejlesztésében nagyobb fordulatra kapcsolnak, a létrejött koncessziós szerződés alapján 530 kilométernyi útfelújítás, 270 kilométernyi új autópálya és nagyságrendileg hasonló volumenű gyorsforgalmi hálózatbővítés is megvalósul.

Az államtitkár jelezte, hogy az M1-es autópálya kétszer háromsávosra bővítésének első üteme az M0-s és Concó pihenőhely között európai léptékkel is jelentős, hiszen nem csak bővítés lesz, hanem teljes szerkezeti újjáépítés is, ami sokkal kényelmesebb, biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé.

Nagy Bálint megerősítette, hogy 2026-tól regionális autópálya matricát vezetnek be az M1-es teljes szakaszára négy vármegye vonatkozásában: az évente mintegy 30 ezer forintba kerülő vármegyei matricák helyett az érintett vármegyékben élők számára 15 ezer forintba fog kerülni az éves matrica.

Németh Tamás, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az ország eddigi legnagyobb közúti infrastruktúrát érintő projektje évtizedekre meghatározza majd a gyorsforgalmi úthálózat fejlődését. Megjegyezte, a munkálatok idején mindvégig biztosítják a kétszer kétsávos forgalmat az autópályán.

Hozzátette, hogy az MKIF Zrt. az M1-es autópálya teljes bővítését saját erőből és hitelből finanszírozza az állammal kötött koncessziós szerződés alapján. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025-34 között

az M1-es mellett

az M7-es és

az M3-as autópályákat is bővítik, illetve

279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.

Ezzel segítik az autóról közösségi közlekedésre váltókat

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a felújítás idején a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik nem hagyhatják el az autópályát, táblákat helyeznek ki ennek érdekében.