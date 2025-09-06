Hírlevél

Rendkívüli

Vlagyimir Putyin megnevezte az ellenségeit

m2

Hetvenöt évvel ezelőtt kezdődött meg a szocializmus egyik gigaberuházása, az M2-es metró építése – történelmi fotók

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1970-ben adták át a fővárosi M2-es metró első, Deák Ferenc tér és Örs vezér tere közötti szakaszát. Noha a hetvenöt évvel ezelőtt, 1950-ben elkezdett építkezés végül több mint húsz évig tartott, ráadásul az ország akkori súlyos gazdasági helyzete miatt időközben fel kellett függeszteni, sokan még így is a szocialista Magyarország sikertörténetei közé sorolják. Az M2-es metró projektje az első ötéves népgazdasági terv fontos részét képezte, és a korszak gigaberuházásai közé tartozott.
m2beruházásszocializmusmetróvonaltömegközlekedés

Az informálisan piros metrónak is nevezett budapesti M2-es metróvonal tervezését nem kellett a nulláról kezdeni, ugyanis 1942-ben már készültek tervek a főváros metróhálózatának kiépítéséről, és ez a tanulmány képezte a tervezőmunka alapjait. 

M2-es metró építése, 2-esmetróépítése
Az M2-es metró építése – 1953
Fotó: Fortepan / UVATERV

1949-ben fogadták el az ország gazdasági életét meghatározó első ötéves tervet, amelynek kiemelt részét képezte a metróvonal kiépítése: ez is egyike volt a sztálinvárosi vasműhöz hasonló, presztízsértékű, kiemelt nagyberuházásoknak, amelyeket a propaganda az egekig magasztalt. Ennek megfelelően a kommunista hatalom hatalmas erőforrást, kétmilliárd forintot mozgósított erre a célra, amivel ez lett az ötéves tervidőszak második legnagyobb projektje. Érdekesség, hogy ekkora ráfordítással abban az időben negyven Margit-hidat lehetett volna megépíteni.

Két szakaszban valósult meg az M2-es metró

A beruházásra azonban szükség volt, mert a fővárosban rendkívül zsúfoltak voltak a villamos- és buszjáratok – ezért a felszíni közlekedést amennyire lehetett, a föld alá kellett terelni.

A Szovjetunió, amely előttünk járt az ilyen fejlesztésekben, jelentős műszaki-technikai támogatást biztosított, egyebek mellett a moszkvai metró nem kevesebb, mint  87 kötetes tervdokumentációját is rendelkezésre bocsátották.  

A kivitelezés 1950-ben kezdődött, és két szakaszban valósult meg. A metró hálózata kelet-nyugati, észak-déli és ezeket összefogó körgyűrűs fővonalból állt, két végpontja pedig – az eredeti, de később módosult elképzelések alapján – a Déli pályaudvar és a Népstadion lett volna.

Az átadás időpontjaként az ötéves terv végét, 1955-öt jelölték meg. 

Egy ilyen nagyságrendű projekthez azonban nem állt rendelkezésre a szükséges ipari háttér, a megfelelő felszerelések, a szovjet fúrópajzsok sem érkeztek meg időben, és előfordult, hogy a munkások ásóval, lapáttal és sokszor lovas kocsival álltak neki az alagútfúrásnak. 

1953-ra nyilvánvalóvá váltak az ország gazdasági gondjai, amelyek nem tettek lehetővé a beruházás folytatását. A háttérben politikai változások is lezajlottak, ugyanis Rákosi Mátyás távozni kényszerült, az új kormányfő, Nagy Imre nevével fémjelzett vezetés pedig felülvizsgáltatta az addig a nehézipar mindenáron való fejlesztését erőltető gazdaságpolitikát. A Minisztertanács 1954 év elején (ekkorra egyébként is csak az alagutak 38 százaléka lett kész) határozatlan időre leállították a metróépítést, ami egészen 1962-ig szünetelt. 

Közel egy évtized után indult újra a leállított beruházás

A következő évben döntöttek a beruházás folytatása mellett, és ekkor átadási céldátumként a Deák Ferenc tér és Fehér út közötti szakaszra 1970-et határozták meg, a teljes vonal pedig 1973-ra készült volna el.

2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
2-es metró építése, 2-esmetróépítése
Galéria: Az M2-es metró építése – történelmi fotók
1/12
A Kossuth Lajos tér déli oldala, a metróépítés területe, balra a háttérben a Földművelésügyi Minisztérium épületének árkádja a Kossuth Lajos tér - Báthory utca sarkán – 1951

Ebből az is kiderül, hogy időközben meghosszabbították a metró vonalát, amelynek a végállomása a pesti oldalon – a Népstadion helyett – immár az Örs vezér tere lett. S bár eredetileg a Deák tér és a Blaha Lujza tér között nem terveztek állomást, de az új tervek értelmében, a csomópont terheltsége miatt, az Astoriánál is kialakítottak egy platformot.

Ekkor a kivitelezés is gyors ütemben haladt, így a kitűzött határidő előtt kilenc hónappal korábban, 1970. április 4-én, azaz a felszabadulás napjának 25. évfordulóján ünnepélyes keretek között átadták a M2-es metró első szakaszát. Az első szerelvény hajnali 4 óra 10 perckor indult útjára, és már kígyózó sorok várták, hogy kipróbálhassák. 

A teljes 10,3 kilométeres szakasz átadására 1972. december 22-én került sor. 

A metrószerelvények – amelyeknek maximális sebessége 90 km/h volt – a Moszkva melletti Mitisinszki Gépgyárból érkeztek. A metrókocsikat 42 ülőhelyesre és 128 állóhelyesre tervezték, de a csúcsforgalomban akár 250–280 fő is utazhatott velük, ami jelentős könnyítést eredményezett Budapest tömegközlekedésében.

A metró már önmagában is hatalmas újdonságot jelentett, de a fővárosban közlekedők ekkor ismerkedhettek meg az aluljárókkal is, amelyeket az M2-es vonalán az Astoriánál és a Blaha Lujza téren alakították ki. 

A metróalagutakat pedig úgy tervezték, hogy azok nagy mélységben futnak a város alatt, miután légvédelmi célokat is szolgáltak, sőt szolgálnak a mai napig is.

A mai napig a budapesti közösségi közlekedés egyik fő ütőerének számító 2-es metrót 2004 és 2008 között felújították, és 2013 óta új szerelvények szállítják az utazóközönséget. 


 

 

