Válik a nagy duó: évtizedek után távozik a legendás párosból Jerry

Távozik a Ben & Jerry's márkától Jerry Greenfield. A márka társalapítója azt állítja, hogy azért hagyja ott a márkát, mert annak anyavállalata az Unilever gátat szab annak, hogy a márka nyilvánosan állást foglaljon a világ eseményeivel és a közélet történéseivel kapcsolatban a márkaértékek mentén. Az Unilever azt állítja, hogy ennek semmilyen korlátot nem szabtak.

A Ben & Jerry's márka egyik jégkrémezője az Egyesült Államokban, Massachusetts államban

Fotó: Wikipedia Commons

Törést hozott a márka életében az évek óta tartó feszültség

Greenfield azt állítja, hogy az Unilever „elhallgattatással” reagált arra, hogy a márka nyilvánosan kiállt értékei mellett. A közöttük lévő feszült viszony több évre nyúlik vissza, és úgy tűnik, mostanra jutott el arra a pontra, ahol csak szakítással lehet azt feloldalni. A Ben & Jerry's 2000-ben került a hatalmas Unilever égisze alá, amikor azonban megkötötték a z erről szóló megállapodást, Greenfield és a másik alapító, Ben Cohen belefoglaltak abba egy záradékot, ami Greenfield szerint „örökre szólóan rögzítette társadalmi küldetésünket és értékeinket a vállalat irányítási struktúrájában”. Szerinte az Unilever ezt a függetlenséget, illetve a záradékban foglalt vállalást vonta meg tőlük.

Az Unilever a The Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában viszont azt írja, nem tartja megalapozottnak Greenfield állításait, és nem is ért azokkal egyet. A vállalat közleménye szerint anyacégként együttműködtek a Ben & Jerry's-zel a márka „erős, értékeken alapuló pozíciójának” megerősítésében.

A fejlemény akkor jelentkezett, amikor az Unilever épp egy jelentős szerkezeti átalakítást hajt végre:

leválasztják azt a divíziót a vállalatmonstrum testéről, amelyhez a Ben & Jerry's is tartozik, és a tervek szerint az új egység Amszterdamban kap tőzsdei be bevezetést.

A The Magnum Ice Cream Company azt közölte, hogy folytattak egyeztetéseket mindkét márkaalapítóval a szakítás bejelentése előtt, illetve Cohen szerint befektetőkkel is tárgyaltak a márka Unilevertől való visszavásárlásról, sikertelenül.

Egyelőre nem világos, hogy Greenfield pontosan milyen módon és pénzügyi feltételek mentén hagyja ott a jégkrémmárkát, amit még 1978-ban alapítottak, és termékeiket először egy benzinkútnál lehetett megvásárolni. A márkát működése alatt számos, befektetői oldalról is megfogalmazott kritika érte alapítónak aktivizmus jelleggű fellépései miatt.