Rendkívüli bejelentést tett az egyik legnagyobb hazai bank, rengeteg ügyfelet érint

Előre tervezett bankszünnap lesz az MBH Banknál kedden 22:00 és 22:30 között, az erről szóló információkat a pénzintézet az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozta nyilvánosságra.

Az MBH Bank cégjelzése egy miskolci épületen

Fotó: MTI/Vajda János

Tervezett karbantartás miatt az MBH Banknál az alábbi rendszerek nem lesznek elérhetőek:

az MBH Vállalati Netbank (korábban MKB), az MBH Direct Bank (korábban MKB) és az MBH Vállalati App

az MBH Netbank (korábban MKB), valamint az MBH Bank App 103-as banki azonosító profilja

az MBH Netbank (korábban Takarék), az MBH Direct Bank (korábban Takarék e-Bank), az MBH Vállalati App (exTakarék), valamint az MBH Bank App 504-es banki azonosító profilja

az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben és az MBH Bank App 101-es banki azonosító profilja

A karbantartás ideje alatt az MBH OpenAPI (korábban MKB), az MBH OpenAPI (korábban BB) és az MBH OpenAPI (korábban Takarék) szolgáltatásaiban esetenként kieséseket tapasztalhatnak.

Ugyanezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására - ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is -, a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nem lesz lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítására / elutasítására / jóváhagyására nem lesz lehetőség). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

Internetes vásárlásnál a 3DS szolgáltatás az alábbiak szerint történik:

a korábbi MKB Bank ügyfeleknél a kifizetés automatikusan megtörténik,

a korábbi Budapest Bank ügyfeleknél SMS-ben kapott megerősítő kód használatára lesz szükség,

a korábbi Takarékbank ügyfeleknél a megerősítés módja nem változik.

Egyéb push üzenetek fogadására a karbantartási időszak alatt nem lesz lehetőség.

Arra kérik ügyfeleiket, hogy kérdés esetén hívják az MBH Bank 0-24 órában elérhető Telebank szolgáltatását a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.