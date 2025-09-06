Hihetetlen ötlettel rukkolt elő a McDonald's

A magyar fogyasztók számára furcsa lehet, hogy újra a menükkel akciózik a gyorséttterem lánc, de az elmúlt években a McDonald’s az USA-ban inkább az applikációkban kínált akciókra, kuponokra és limitált időszakos kedvezményekre támaszkodott, nem a fixen olcsó menükre - írja a Foxnews,

A McDonald's már az árérzékeny vásárlókat is csábítja/Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A döntés hátterében az a felismerés áll, hogy a McDonald’s hagyományos törzsközönsége – az alacsonyabb jövedelmű, árérzékeny vásárlók – ma már nem engedhetik meg maguknak a korábban „olcsónak” számító menüket sem. A cég ezért újracsomagolt, kedvezményes árú ajánlatokat kínál, amelyek akár 15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint a külön-külön vásárolt termékek. A cél világos: visszacsábítani azokat, akik a gazdasági nyomás miatt elpártoltak, és közben növelni az applikációs forgalmat, ahol ezek az ajánlatok elérhetők.

A 2019 után visszatérő Extra Value Meal kínálatban nyolc népszerű McDonald's termék szerepel,

amelyek egy főétel, sült krumpli és ital kombinációjaként 15 százalékkal olcsóbbak, mintha külön vásárolnánk meg őket.

A Big Mac menü 8 dollárért érhető el, ami jelentős kedvezményt jelent a korábbi árakhoz képest.

Mi van a McDonald's akciójának háttérben?

Az elemzők szerint a 10 dolláros egyfajta pszichológiai árküszöb, amely alatt a fogyasztók nagyobb hajlandósággal költenek, ezért a gyorséttermek ezt az ársávot célozzák a kombók áraival. A vállalat részéről a döntés nem a profit elengedése, hanem egy stratégiai lépés, hogy az étteremlánc visszanyerje a költségérzékeny ügyfeleket, és fenntartsa a forgalmat egy gazdaságilag nehezebb helyzetben.

Hogy lesz így Amerika újra egészséges?

Az olcsón többet stratégia azonban éles ellentétben áll az Egyesült Államok jelenlegi népegészségügyi célkitűzéseivel. A Trump-adminisztráció hivatalosan elkötelezett az elhízás elleni küzdelem mellett, és a „Make America Healthy Again” jelszóval egészségesebb életmódot hirdet. A McDonald’s lépése tehát nemcsak üzleti, hanem társadalmi szempontból is beszédes. A legszegényebb rétegek visszacsábítása olcsó, de magas kalóriatartalmú menükkel rövid távon forgalomnövekedést hozhat, hosszú távon azonban tovább mélyítheti az egészségügyi problémákat. Az elhízás, a cukorbetegség és más életmódbetegségek aránya már most is magasabb az alacsony jövedelmű csoportokban, és ha ezek a rétegek ismét a gyorséttermekre kényszerülnek, a helyzet csak romlani fog.