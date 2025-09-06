Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vlagyimir Putyin megegyezett Trumppal

gyorsétterem

Hihetetlen ötlettel rukkolt elő a McDonald's

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A gyorsétterem újra bevezeti az Extra Value Meal menüket az Egyesült Államokban. Első pillantásra csupán marketingfogásnak tűnhet a McDonald's akciója, valójában azonban mélyebb gazdasági és társadalmi folyamatok is vannak a háttérben. A gyorsétteremlánc ezzel a lépéssel nem csupán a forgalmát próbálja növelni, hanem egyre inkább visszanyúl azokhoz a fogyasztókhoz, akik anyagi okokból már nem engedhették meg maguknak a gyorséttermi menüt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyorsétteremMcDonald ' sbig macmenü

A magyar fogyasztók számára furcsa lehet, hogy újra a menükkel akciózik a gyorséttterem lánc, de az elmúlt években a McDonald’s az USA-ban inkább az applikációkban kínált akciókra, kuponokra és limitált időszakos kedvezményekre támaszkodott, nem a fixen olcsó menükre - írja a Foxnews,

McDonald's, EDMONTON, CANADA  APRIL 19:McDonalds fast food restaurant, in Edmonton, Alberta, on April 19, 2025. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
A McDonald's már az árérzékeny vásárlókat is csábítja/Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A döntés hátterében az a felismerés áll, hogy a McDonald’s hagyományos törzsközönsége – az alacsonyabb jövedelmű, árérzékeny vásárlók – ma már nem engedhetik meg maguknak a korábban „olcsónak” számító menüket sem. A cég ezért újracsomagolt, kedvezményes árú ajánlatokat kínál, amelyek akár 15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint a külön-külön vásárolt termékek. A cél világos: visszacsábítani azokat, akik a gazdasági nyomás miatt elpártoltak, és közben növelni az applikációs forgalmat, ahol ezek az ajánlatok elérhetők. 

  • A 2019 után visszatérő Extra Value Meal kínálatban nyolc népszerű McDonald's termék szerepel, 
  • amelyek egy főétel, sült krumpli és ital kombinációjaként 15 százalékkal olcsóbbak, mintha külön vásárolnánk meg őket. 
  • A Big Mac menü 8 dollárért érhető el, ami jelentős kedvezményt jelent a korábbi árakhoz képest.

Mi van a McDonald's akciójának háttérben? 

Az elemzők szerint a 10 dolláros egyfajta pszichológiai árküszöb, amely alatt a fogyasztók nagyobb hajlandósággal költenek, ezért a gyorséttermek ezt az ársávot célozzák a kombók áraival. A vállalat részéről a döntés nem a profit elengedése, hanem egy stratégiai lépés, hogy az étteremlánc visszanyerje a költségérzékeny ügyfeleket, és fenntartsa a forgalmat egy gazdaságilag nehezebb helyzetben.

Hogy lesz így Amerika újra egészséges? 

Az olcsón többet stratégia azonban éles ellentétben áll az Egyesült Államok jelenlegi népegészségügyi célkitűzéseivel. A Trump-adminisztráció hivatalosan elkötelezett az elhízás elleni küzdelem mellett, és a „Make America Healthy Again” jelszóval egészségesebb életmódot hirdet. A McDonald’s lépése tehát nemcsak üzleti, hanem társadalmi szempontból is beszédes. A legszegényebb rétegek visszacsábítása olcsó, de magas kalóriatartalmú menükkel rövid távon forgalomnövekedést hozhat, hosszú távon azonban tovább mélyítheti az egészségügyi problémákat. Az elhízás, a cukorbetegség és más életmódbetegségek aránya már most is magasabb az alacsony jövedelmű csoportokban, és ha ezek a rétegek ismét a gyorséttermekre kényszerülnek, a helyzet csak romlani fog. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!