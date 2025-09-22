Hírlevél

Európa bajnoka: Magyarország rekordot döntött

Európa bajnoka: Magyarország rekordot döntött

A MAVIR energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye Magyarországon – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán hétfőn az Energiaügyi Minisztérium (EM). Az adatok szerint 2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára.
rendszerkapacitásnapelemparkmegújuló energia

A megújuló kapacitásokban a napelemes rendszerek viszik a prímet 8116,5 megawattal, a sorban a biomassza-biogáz (444,5), a szél (325,1), a víz (62,49), a hulladék (49,4) és a földhő (2,7) következik.

Székesfehérvár, 2025. július 10.A drónnal készült felvételen a Mondeléz International székesfehérvári új napelemparkja az átadás napján, 2025. július 10-én. A gyár területén megvalósult 2,3 millió dolláros (mintegy 780 millió forintos) beruházásból a cégcsoport legnagyobb közép-kelet-európai napelemparkja jött létre.MTI/Vasvári Tamás, megújuló
A 2025 júliusában, drónnal készült felvételen a Mondeléz International székesfehérvári új napelemparkja (illusztráció) - Magyarországon rekordmértékben bővült a beépített megújuló kapacitás
MTI/Vasvári Tamás

Több mint nyolcszoros bővülés a megújuló beépített teljesítményben

A hazai naperőművek kapacitása a nyáron érte el a 8 gigawattot. A háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret. Az ipari létesítményekkel együtt az ősz elejére már több mint 316 ezer rendszer termelt tisztán áramot. 

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (International Renewable Energy Agency (IRENA)) statisztikája szerint

 2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára.

A minisztérium kiemelte, Magyarország élenjáró szerepre tör a zöldenergia termelésében és tárolásában. 

A minisztérium továbbá jelezte: 

hazánk világelsőnek számít azzal, hogy a megtermelt árammennyiség negyede a naperőművekből származott tavaly. 

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázataival a biogáz és a földhő fokozott hasznosítását vagy a megújuló alapú távhőtermelést is támogatja a további előrelépés érdekében – fűzte hozzá az EM bejegyzése.

 

