Európa bajnoka: Magyarország rekordot döntött

A megújuló kapacitásokban a napelemes rendszerek viszik a prímet 8116,5 megawattal, a sorban a biomassza-biogáz (444,5), a szél (325,1), a víz (62,49), a hulladék (49,4) és a földhő (2,7) következik.

A 2025 júliusában, drónnal készült felvételen a Mondeléz International székesfehérvári új napelemparkja (illusztráció) - Magyarországon rekordmértékben bővült a beépített megújuló kapacitás

MTI/Vasvári Tamás

Több mint nyolcszoros bővülés a megújuló beépített teljesítményben

A hazai naperőművek kapacitása a nyáron érte el a 8 gigawattot. A háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret. Az ipari létesítményekkel együtt az ősz elejére már több mint 316 ezer rendszer termelt tisztán áramot.

A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (International Renewable Energy Agency (IRENA)) statisztikája szerint

2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára.

A minisztérium kiemelte, Magyarország élenjáró szerepre tör a zöldenergia termelésében és tárolásában.

A minisztérium továbbá jelezte:

hazánk világelsőnek számít azzal, hogy a megtermelt árammennyiség negyede a naperőművekből származott tavaly.

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázataival a biogáz és a földhő fokozott hasznosítását vagy a megújuló alapú távhőtermelést is támogatja a további előrelépés érdekében – fűzte hozzá az EM bejegyzése.