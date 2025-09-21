Műanyagot rágsz? Jönnek a mentes rágógumik, de mi van ezekben?

A rágógumi sokak számára ártalmatlan szokás, egy kis frissesség egy találkozó előtt, vagy stresszoldás a meccset nézve. De vajon tudjuk, mi van benne? Egyre több kutatás mutat rá, hogy a legtöbb hagyományos rágógumi valójában mikroműanyagokat tartalmaz. A mentes rágógumi piaca jelenleg 130 millió dollár körül van globálisan, de évi 9 százalékos növekedést jósolnak az iparági elemzők – írja a Foodnavigator.

A mentes rágógumiban nem lesznek mikroműanyagok/Fotó: Shutterstock /

Ez ugyan csepp a tengerben a 18.49 milliárd dolláros rágógumi piachoz képest, de jövő mindenképpen ez lesz. A gyártók gyakran csak „gumialapként” tüntetik fel az összetevőt, de ezek a műanyagok nem bomlanak le, és nemcsak a környezetet szennyezik, hanem az emberi szervezetben is kimutathatók. Egy amerikai kutatás szerint egyetlen rágógumi akár 3000 mikroműanyag-részecskét is kibocsáthat – főként az első két percben! Várható volt, hogy az iparnak erre reagálnia kell, és elő kell állni valamiféle mentes megoldással is. Egyre több márka kínál műanyagmentes alternatívát, amelyek természetes, növényi alapanyagokból készülnek. Ezek nemcsak egészségesebbek, hanem lebomlanak, komposztálhatók, és nem terhelik a szervezetünket felesleges vegyi anyagokkal.



Mi van a mentes rágógumiban?

A legismertebb ilyen márkák közé tartozik az amerikai Simply Gum, a mexikói Chicza, az angol Chewsy és a Georganics, valamint a dán True Gum. Ezek a termékek a sapodilla fa természetes gyantáját használják, amely évszázadok óta ismert rágóalapanyag. Emellett természetes édesítőszereket (pl. xilit, stevia), növényi aromákat és fényezőanyagként karnaubaviaszt alkalmaznak a gyártók, hogy kívánatosabb legyen a rágózás. Ami különösen jó hír: Magyarországon is kapható már műanyagmentes rágógumi! A True Gum például elérhető az egyik nagy drogériában és webshopokban, többféle ízben is. A termék vegán, cukormentes, gluténmentes, és teljesen biológiailag lebomló. A csomagolása is környezetbarát.



Miért jobb a műanyagmentes rágó?