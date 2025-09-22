Mindent felemésztene egy NATO-orosz háború, brutális jóslat jelent meg

Negyedik éve tart a rengeteg áldozattal, óriási gazdasági költségekkel járó orosz-ukrán háború. Folyamatosan készülnek elemzések a legkülönbözőbb szakterületeken arról, hogy a háborúnak mik a rövid és mik a hosszabb távú következményei, valamint arról, hogy milyen prognózisok fogalmazhatók meg a hadiipari termelésről az orosz és az ukrán oldalon, valamint azzal összefüggésben, hogy az EU is lényegében fegyverkezési programot hirdetett. Ebben a cikkünkben a Bloomberg Economics közelmúltban megjelent, több háttérelemzésre, valamint háttérbeszélgetésre támaszkodó modellezésének legfontosabb, gazdasági vonatkozásait mutatjuk be, melynek alapfeltevése egy NATO-Oroszország között kialakuló fegyveres konfliktus.
Kezdjük a végszámla összegével:
1,5 ezer milliárd dollár pénzügyi veszteség az első évben – ennyi lenne egy NATO-orosz háború költsége, azaz a világgazdaság teljesítményének nagyjából 1,3 százaléka égne el kitöréstől számított első évben egy, a katonai szövetség és Oroszország közötti fegyveres konfliktusban a modellezés alapján.
Ennek a hatalmas összegnek a struktúrája a következő főbb költségelemekből tevődne össze:
Ezek együttes hatása első évben 1,5 ezer milliárd dollár körüli összeget nyesne le a globális termelésből. Ez közel akkora összeg, mint az Ukrajna ellen indított invázió hatása.
Ha a konfliktus más európai országokra is átterjedne, a költségek, illetve a veszteségek is magasabbak lennének.
A Bloomberg Economics modellezése azon a katonai forgatókönyvön alapul, hogy a balti országok (melyek területe egykor a Szovjetunió része volt) és Oroszország között fegyveres konfliktus alakul ki, ami NATO-orosz konfliktussá szélesedik (ennek lehetséges vázlatát itt nem ismertetjük). Elképzelhetők ugyanakkor másfajta katonai forgatókönyvek is a fegyveres konfliktus kirobbanására, melyek némileg eltérő költségstruktúrákkal járhatnak. Lényeges vonatkozás az is, hogy a modellezésben közölt költségek alakulását befolyásolhatják az úgynevezett „fekete hattyúk”, azaz előre nem látható események. Ezek közé tartozhat, hogy a balti államok kilépnek a taposóaknák használatát tiltó egyezményekből, valamint a közelmúltban történt drónberepülések, valamint vadászgépekkel való légtérsértések miatt a NATO európai keleti határára – egyelőre kezdeményezésként bejelentett – létesítendő drónfal.
Egy, a balti államokból kibontakozó NATO-orosz fegyveres konfliktus esetén minden érintett félnek jelentős pénzügyi veszteségekre kellene számítania. A Balti-tengeren zajló kereskedelem gyakorlatilag leállna, kulcsfontosságú kereskedelmi kikötők kerülnének zárlat alá. A hagyományos harcászati elemek alkalmazása mellett alighanem mindkét érintett fél hibrid műveleteket is végrehajtana, például tenger alatti kábelek elleni, vagy energetikai infrastruktúrák elleni szabotázsokkal.
A háború első évében a konfliktusövezetben kiesett termelés, az európai ellátási láncokon végigfutó hatások, az elzárt orosz olaj- és gázcsapok, az európai piacokon tapasztalható magasabb hitelfelárak, a hirtelen megugró európai védelmi kiadások, és a globálisan megnövekedett bizonytalanság lennének az elsődleges következmények. A modellezés alapján a következők szerint alakulna GDP visszaesése a konfliktuszónában, valamint a NATO-tagság révén érintett nagyobb államokban, illetve az EU-ban és a kereskedelmi kapcsolatok révén érintett Kínában:
A modellezés alapján csak a balti államok gazdasága 43 százalékos veszteséget szenvedne el egy NATO-orosz fegyveres konfliktus első évében – ez megegyezik az oroszok által megszállt ukrajnai területek termelésének csökkenésével. Más európai országok, amelyek részesévé válnának a konfliktusnak – köztük Finnország, Svédország, Lengyelország és Németország – kisebb, de még mindig jelentős veszteséget szenvednének el a rakéták támadása miatt.
Az Európai Unió egészét tekintve a magasabb védelmi kiadások rövid távú élénkítő hatásai némileg tompítják a megnövekedett energiaköltségek, a piaci turbulencia és az infrastruktúra pusztulásának hatását, de
a GDP csökkenés ezek mellett is csökkenne, 1,2 százalékkal, míg az adósság a korábbiakhoz képest meredekebben emelkedne.
Érdemes külön említeni az amerikai GDP mögötti hatást, melyet főként a piaci turbulencia okozna, míg a kínai GDP csökkenését a pénzügyi környezet szigorítása, valamint az okozná, hogy az ország magasabb áron jutna az energiához.
Az elemzők modellezése szerint egy, a balti államokat érintő NATO-orosz fegyveres konfliktus hatása összemérhető az elmúlt évek-évtizedek több nagy krízisének hatásaival a globális GDP-veszteséget tekintve:
Ugyanakkor minden modellezés egy adott módszertan és eszközkészlet alkalmazásával készített aktuális értékelést takar, melynek esetleges gyakorlati lezajlását számos tényező befolyásolhatja. Így például az is, hogy a NATO-tagországok védelmi kiadásaik emelése mellett kötelezik el magukat, ezek sorában pedig számos, a NATO fizikai határát is megtestesítő ország a GDP-jének 3,5 százalékánál is nagyobb mértékben költ védelmi kiadásokra.