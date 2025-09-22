Hírlevél

Rendkívüli

Rendkívüli NATO-gyűlést hívtak össze, kitör a világháború?

költség

Mindent felemésztene egy NATO-orosz háború, brutális jóslat jelent meg

43 perce
Olvasási idő: 12 perc
Mintegy 1,5 ezer milliárd dollárba kerülne a világnak egy NATO-orosz háború. Egy átfogó modellezés szerint a költségek az elmúlt évek nagy nemzetközi kríziseihez lennének mérhetők, és egy ilyen totális háborúnak az egész világon lennének humanitárius és gazdasági hatásai egyaránt. Összefoglaljuk a modellezés legfontosabb, gazdasági vonatkozású megállapításait.
költségkonfliktusOroszországNATO

Negyedik éve tart a rengeteg áldozattal, óriási gazdasági költségekkel járó orosz-ukrán háború. Folyamatosan készülnek elemzések a legkülönbözőbb szakterületeken arról, hogy a háborúnak mik a rövid és mik a hosszabb távú következményei, valamint arról, hogy milyen prognózisok fogalmazhatók meg a hadiipari termelésről az orosz és az ukrán oldalon, valamint azzal összefüggésben, hogy az EU is lényegében fegyverkezési programot hirdetett. Ebben a cikkünkben a Bloomberg Economics közelmúltban megjelent, több háttérelemzésre, valamint háttérbeszélgetésre támaszkodó modellezésének legfontosabb, gazdasági vonatkozásait mutatjuk be, melynek alapfeltevése egy NATO-Oroszország között kialakuló fegyveres konfliktus.

(FILES) A file photo taken on August 25, 2025 shows Polish border guards securing the area at the Poland/Belarus border fence in Krynki, eastern Poland. Russia and its key ally Belarus began major joint military drills on September 12, 2025, putting NATO on edge days after Poland accused Moscow of escalating tensions by firing attack drones through its airspace. Poland has shut its few remaining border crossings with Belarus -- drawing criticism from Moscow -- and restricted air traffic along its eastern border, modellezés
A lengyel–belarusz határkerítésnél határőrök és fegyveres alakulatok tagjai augusztus 25-én – elkészült egy modellezés egy NATO-orosz fegyveres konfliktus költségeiről
Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Másfél ezer milliárd dollárról szól a modellezés

Kezdjük a végszámla összegével: 

1,5 ezer milliárd dollár pénzügyi veszteség az első évben – ennyi lenne egy NATO-orosz háború költsége, azaz a világgazdaság teljesítményének nagyjából 1,3 százaléka égne el kitöréstől számított első évben egy, a katonai szövetség és Oroszország közötti fegyveres konfliktusban a modellezés alapján. 

Ennek a hatalmas összegnek a struktúrája a következő főbb költségelemekből tevődne össze:

  • a háborús, harctéri műveletekkel közvetlenül érintett területeken bekövetkező pusztítás közvetlen költségei;
  • az oroszországi, szénhidrogén-alapú energiahordozók ellátásának megszűnése miatti elszálló energiaárak, valamint
  • a pénzügyi piacokon minden valószínűség szerint végigsöprő eladási hullámból.

Ezek együttes hatása első évben 1,5 ezer milliárd dollár körüli összeget nyesne le a globális termelésből. Ez közel akkora összeg, mint az Ukrajna ellen indított invázió hatása. 

Ha a konfliktus más európai országokra is átterjedne, a költségek, illetve a veszteségek is magasabbak lennének. 

A Bloomberg Economics modellezése azon a katonai forgatókönyvön alapul, hogy a balti országok (melyek területe egykor a Szovjetunió része volt) és Oroszország között fegyveres konfliktus alakul ki, ami NATO-orosz konfliktussá szélesedik (ennek lehetséges vázlatát itt nem ismertetjük). Elképzelhetők ugyanakkor másfajta katonai forgatókönyvek is a fegyveres konfliktus kirobbanására, melyek némileg eltérő költségstruktúrákkal járhatnak. Lényeges vonatkozás az is, hogy a modellezésben közölt költségek alakulását befolyásolhatják az úgynevezett „fekete hattyúk”, azaz előre nem látható események. Ezek közé tartozhat, hogy a balti államok kilépnek a taposóaknák használatát tiltó egyezményekből, valamint a közelmúltban történt drónberepülések, valamint vadászgépekkel való légtérsértések miatt a NATO európai keleti határára – egyelőre kezdeményezésként bejelentett – létesítendő drónfal.

Súlyos veszteségek lennének minden oldalon

Egy, a balti államokból kibontakozó NATO-orosz fegyveres konfliktus esetén minden érintett félnek jelentős pénzügyi veszteségekre kellene számítania. A Balti-tengeren zajló kereskedelem gyakorlatilag leállna, kulcsfontosságú kereskedelmi kikötők kerülnének zárlat alá. A hagyományos harcászati elemek alkalmazása mellett alighanem mindkét érintett fél hibrid műveleteket is végrehajtana, például tenger alatti kábelek elleni, vagy energetikai infrastruktúrák elleni szabotázsokkal.

A háború első évében a konfliktusövezetben kiesett termelés, az európai ellátási láncokon végigfutó hatások, az elzárt orosz olaj- és gázcsapok, az európai piacokon tapasztalható magasabb hitelfelárak, a hirtelen megugró európai védelmi kiadások, és a globálisan megnövekedett bizonytalanság lennének az elsődleges következmények. A modellezés alapján a következők szerint alakulna GDP visszaesése a konfliktuszónában, valamint a NATO-tagság révén érintett nagyobb államokban, illetve az EU-ban és a kereskedelmi kapcsolatok révén érintett Kínában:

A modellezés alapján csak a balti államok gazdasága 43 százalékos veszteséget szenvedne el egy NATO-orosz fegyveres konfliktus első évében – ez megegyezik az oroszok által megszállt ukrajnai területek termelésének csökkenésével. Más európai országok, amelyek részesévé válnának a konfliktusnak – köztük Finnország, Svédország, Lengyelország és Németország – kisebb, de még mindig jelentős veszteséget szenvednének el a rakéták támadása miatt. 

Az Európai Unió egészét tekintve a magasabb védelmi kiadások rövid távú élénkítő hatásai némileg tompítják a megnövekedett energiaköltségek, a piaci turbulencia és az infrastruktúra pusztulásának hatását, de 

a GDP csökkenés ezek mellett is csökkenne, 1,2 százalékkal, míg az adósság a korábbiakhoz képest meredekebben emelkedne.

Érdemes külön említeni az amerikai GDP mögötti hatást, melyet főként a piaci turbulencia okozna, míg a kínai GDP csökkenését a pénzügyi környezet szigorítása, valamint az okozná, hogy az ország magasabb áron jutna az energiához.

Globális krízisekhez mérhető költségei lennének a konfliktusnak

Az elemzők modellezése szerint egy, a balti államokat érintő NATO-orosz fegyveres konfliktus hatása összemérhető az elmúlt évek-évtizedek több nagy krízisének hatásaival a globális GDP-veszteséget tekintve:

Ugyanakkor minden modellezés egy adott módszertan és eszközkészlet alkalmazásával készített aktuális értékelést takar, melynek esetleges gyakorlati lezajlását számos tényező befolyásolhatja. Így például az is, hogy a NATO-tagországok védelmi kiadásaik emelése mellett kötelezik el magukat, ezek sorában pedig számos, a NATO fizikai határát is megtestesítő ország a GDP-jének 3,5 százalékánál is nagyobb mértékben költ védelmi kiadásokra.

 

