Mindent felemésztene egy NATO-orosz háború, brutális jóslat jelent meg

Negyedik éve tart a rengeteg áldozattal, óriási gazdasági költségekkel járó orosz-ukrán háború. Folyamatosan készülnek elemzések a legkülönbözőbb szakterületeken arról, hogy a háborúnak mik a rövid és mik a hosszabb távú következményei, valamint arról, hogy milyen prognózisok fogalmazhatók meg a hadiipari termelésről az orosz és az ukrán oldalon, valamint azzal összefüggésben, hogy az EU is lényegében fegyverkezési programot hirdetett. Ebben a cikkünkben a Bloomberg Economics közelmúltban megjelent, több háttérelemzésre, valamint háttérbeszélgetésre támaszkodó modellezésének legfontosabb, gazdasági vonatkozásait mutatjuk be, melynek alapfeltevése egy NATO-Oroszország között kialakuló fegyveres konfliktus.

Másfél ezer milliárd dollárról szól a modellezés

Kezdjük a végszámla összegével:

1,5 ezer milliárd dollár pénzügyi veszteség az első évben – ennyi lenne egy NATO-orosz háború költsége, azaz a világgazdaság teljesítményének nagyjából 1,3 százaléka égne el kitöréstől számított első évben egy, a katonai szövetség és Oroszország közötti fegyveres konfliktusban a modellezés alapján.

Ennek a hatalmas összegnek a struktúrája a következő főbb költségelemekből tevődne össze:

a háborús, harctéri műveletekkel közvetlenül érintett területeken bekövetkező pusztítás közvetlen költségei;

az oroszországi, szénhidrogén-alapú energiahordozók ellátásának megszűnése miatti elszálló energiaárak, valamint

a pénzügyi piacokon minden valószínűség szerint végigsöprő eladási hullámból.

Ezek együttes hatása első évben 1,5 ezer milliárd dollár körüli összeget nyesne le a globális termelésből. Ez közel akkora összeg, mint az Ukrajna ellen indított invázió hatása.

Ha a konfliktus más európai országokra is átterjedne, a költségek, illetve a veszteségek is magasabbak lennének.

A Bloomberg Economics modellezése azon a katonai forgatókönyvön alapul, hogy a balti országok (melyek területe egykor a Szovjetunió része volt) és Oroszország között fegyveres konfliktus alakul ki, ami NATO-orosz konfliktussá szélesedik (ennek lehetséges vázlatát itt nem ismertetjük). Elképzelhetők ugyanakkor másfajta katonai forgatókönyvek is a fegyveres konfliktus kirobbanására, melyek némileg eltérő költségstruktúrákkal járhatnak. Lényeges vonatkozás az is, hogy a modellezésben közölt költségek alakulását befolyásolhatják az úgynevezett „fekete hattyúk”, azaz előre nem látható események. Ezek közé tartozhat, hogy a balti államok kilépnek a taposóaknák használatát tiltó egyezményekből, valamint a közelmúltban történt drónberepülések, valamint vadászgépekkel való légtérsértések miatt a NATO európai keleti határára – egyelőre kezdeményezésként bejelentett – létesítendő drónfal.