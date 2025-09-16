Életveszélyes lehet ez a termék – Ön is nézze meg a kamráját, hűtőjét!

Hírlevél

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
termékvisszahívásfogyasztóvédelemmogyorókrém

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft.). A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt mogyorókrém fogyasztóktól történő visszahívásról.

Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
Az érintett mogyorókrém adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

2. Márka: Gourmet Celebi

3. Kiszerelés: 300.0 g

4. Tételszám: 8681334011195

5. MMI: 27/06/2026

6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

 

