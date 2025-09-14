Nincs miért leminősíteni Magyarországot, ismét olajat talált a MOL - heti összefoglaló

A kormány újabb lépést tett a családok és a nyugdíjasok védelmében. November végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést, így sok termék jóval olcsóbban kapható a boltokban. Eközben szeptembertől több millió nyugdíjas 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap kézhez, amely összességében 83 milliárd forint segítséget jelent.
Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.
Az Otthon Start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához. A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon Start fix 3%-os kamatozású lakáshitelével. Ez a támogatási rendszer motiválja a fiatalokat a munkavállalásra, támogatja mobilitásukat, és segítséget nyújt az első lakás megvásárlásában.
A kormány bejelentése alapján már a háromgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.
Az OTP Bank a hivatalos honlapján tette közzé, hogy szolgáltatásaik minőségének javítása és a rendszereik modernizálása érdekében szeptemberben több alkalommal is bankszünnapot tartanak. Ezeken a napokon, bizonyos idősávokban a banki szolgáltatások egy része elérhetetlen lesz. Az OTP Bank tervezett bankszünnapjainak listája itt érhető el.
Az Erste szerint is indokolatlan lenne Magyarország leminősítése, amiről egyes ellenzéki gazdasági szakértők hetek óta beszélnek. A bank elemzői úgy vélik: hazánk bóvli kategóriába kerülése irreális, miután nem vagyunk egy kategóriába sorolhatók azokkal az országokkal, amelyek befektetésre nem ajánlottak. Friss prognózisuk az idei évre 0,5 százalékos növekedést valószínűsít, a mostani jóléti intézkedések pedig inkább csak középtávon vezethetnek hiányromláshoz.