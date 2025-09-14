Nincs miért leminősíteni Magyarországot, ismét olajat talált a MOL - heti összefoglaló

A kormány újabb lépést tett a családok és a nyugdíjasok védelmében. November végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést, így sok termék jóval olcsóbban kapható a boltokban. Eközben szeptembertől több millió nyugdíjas 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap kézhez, amely összességében 83 milliárd forint segítséget jelent.

Újabb helyen talált olajat a MOL, erősíti a hazai ellátás biztonságát

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szenzációs felfedezést jelentett be a MOL: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

Galgahévíz közelében mintegy 2400 méter mélyen új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD. A Galgahévíz-4 elnevezésű kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, amit a százhalombattai Dunai Finomítóban dolgoznak fel.

Dupla segítség a fiataloknak: jól kombinálható az Otthon Start hitellel a munkáltatói lakhatási támogatás

Az Otthon Start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához. A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon Start fix 3%-os kamatozású lakáshitelével. Ez a támogatási rendszer motiválja a fiatalokat a munkavállalásra, támogatja mobilitásukat, és segítséget nyújt az első lakás megvásárlásában.

Újabb kedvezmény a három gyermeket nevelő anyáknak – mutatjuk, hogyan veheti igénybe

A kormány bejelentése alapján már a háromgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá az új adókedvezményre, amely átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét. A három gyermeket nevelő anyák kedvezményét év közben csak akkor fogják a munkáltatók figyelembe venni a munkavállalók bérszámfejtése során, ha a jogosult anyák adóelőleg-nyilatkozatot adnak a munkáltatójuknak. Ezt október első felében célszerű megtenni annak érdekében, hogy a kedvezmény hatását a családok már 2025-ben, és ne csak a bevallásuk benyújtását követően – 2026 első felében – élvezhessék. Az erre szolgáló formanyomtatvány várhatóan október első napjaitól lesz elérhető a NAV honlapján.