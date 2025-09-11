Kész, ennyi volt: luxuscikk lehet a kedvenc üdítőnkből

Aggasztó jelentést tett közzé a brazil Fundecitrus, a brazíliai növénytermesztők által 1977-ben felállított, növényvédelemmel foglalkozó háttérszervezet. A jelentésről a Reuters számolt be, a friss kutatási eredmények drámaiak: az ázsiai citruslevélbogarak által terjesztett baktériumok okozta zöldülési betegség Brazília citrusültetvényeinek közel 48 százalékát fertőzte meg. A Fundecitrus szerint a hasonló fertőzések száma nyolcadik éve emelkedik Brazíliában, a világ legnagyobb narancstermelő- és narancslé-exportőr országában, ez pedig rendkívüli csapás a narancstermelésre.
A Fundecitrus szerint a 2024-2025-ös szezonban Brazília narancstermése 230,9 millió, egyenként 40,8 kilogramm súlyú doboz lesz. Ez önmagában hatalmas mennyiség, ám a brazíliai narancsipar volumenéhez képest kiábrándító, ugyanis évek óta ez a legkevesebbre várt szezonális mennyiés. Bár a narancsültetvények várhatóan regenerálódnak a kezelés után, a zöldülés súlyosan károsítja a fákat.
Májusban a Fundecitrus még azt az előrejelzést adta ki, hogy Brazília narancstermelése a következő, 2025-2026-os szezonban eléri a 314,6 millió dobozt, de most 2,5 százalékkal 306,74 millió dobozra csökkentette az előrejelzést.
Brazíliában a baktériumok elszaporodásának és túlélésének kedvező időjárási körülményei miatt a zöldülés tartós problémává vált. A növényeket támadó ragály jelen van São Paulo és Minas Gerais államokban, melyek Brazília fő citrustermő övezetei.
A CropLife Latin America, egy vegyipari cégeket képviselő kereskedelmi csoport szerint a zöldüléses betegség évente 120 millió dolláros veszteséget okoz Brazíliában. Az iparági szervezet szerint a zöldülés több mint 50 millió fa pusztulásáért felelős Ázsiában, és 10 millió fa elhalásáért Afrikában az elmúlt hét évbes időtartamban.
Miként az Origo megírta, Brazília nincs egyedül a citrusfélék betegségeivel sújtott országok sorában. Az Egyesült Államokban Florida állam több mint egy évtizede küzd a citrusfélék zöldülési betegségével, ami csökkentette a gyümölcsféle kibocsátását, és megnövelte a Brazíliából származó narancslé importját. Az árutőzsdéken már évekkel ezelőtt növekedésnek indult a fagyasztott narancslé-koncentrátum ára (egy 40,8 kg-os, azaz 90 fontos láda narancsból kb. 5,4 liter koncentrátum nyerhető). A zöldülési betegséggel sújtott fák azonban
A citrusfélék zöldüléses betegsége alighanem nyomot hagy a világ narancs- és narancslé piacán. A Statista összesítése szerint 2024-ben a világon az 1 főre jutó narancsléfogyasztás átlaga 1,1 liter volt, ami 2018 óra csekély, 0,09 literes, egyenetlen csökkenést jelent.
Az előrejelzés szerint az 1 főre jutó összesített fogyasztott mennyiség 2024 és 2029 között további 0,06 literrel fog csökkenni.
Eközben viszont a narancslé-piac bevétele várhatóan növekedni fog. Az előrejelzések szerint 2025-ben a világon összesen 19,74 milliárd dollárt költenek majd boltban vásárolt, otthoni fogyasztásra szánt narancslére, melyhez a vendéglátásban narancslére elköltött, 13,16 milliárd dollár egészít majd ki. Ehhez képest a narancslé globálisan számított átlagos literenkénti eladási ára mintegy 20 százalékkal emelkedik 2030-ra a mostanihoz képest, ami persze sok tényezős fejlemény, és régiónként komoly eltéréseket mutat, de az egyik ok a citrusültetvényeket támadó betegség.