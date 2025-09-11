Kész, ennyi volt: luxuscikk lehet a kedvenc üdítőnkből

Aggasztó jelentést tett közzé a brazil Fundecitrus, a brazíliai növénytermesztők által 1977-ben felállított, növényvédelemmel foglalkozó háttérszervezet. A jelentésről a Reuters számolt be, a friss kutatási eredmények drámaiak: az ázsiai citruslevélbogarak által terjesztett baktériumok okozta zöldülési betegség Brazília citrusültetvényeinek közel 48 százalékát fertőzte meg. A Fundecitrus szerint a hasonló fertőzések száma nyolcadik éve emelkedik Brazíliában, a világ legnagyobb narancstermelő- és narancslé-exportőr országában, ez pedig rendkívüli csapás a narancstermelésre.

Súlyos betegség támadja Brazília citrusültetvényeit, az ország a világ legnagyobb narancsszállítója (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Évek óta nem volt ilyen alacsony a narancstermés

A Fundecitrus szerint a 2024-2025-ös szezonban Brazília narancstermése 230,9 millió, egyenként 40,8 kilogramm súlyú doboz lesz. Ez önmagában hatalmas mennyiség, ám a brazíliai narancsipar volumenéhez képest kiábrándító, ugyanis évek óta ez a legkevesebbre várt szezonális mennyiés. Bár a narancsültetvények várhatóan regenerálódnak a kezelés után, a zöldülés súlyosan károsítja a fákat.

Májusban a Fundecitrus még azt az előrejelzést adta ki, hogy Brazília narancstermelése a következő, 2025-2026-os szezonban eléri a 314,6 millió dobozt, de most 2,5 százalékkal 306,74 millió dobozra csökkentette az előrejelzést.

Brazíliában a baktériumok elszaporodásának és túlélésének kedvező időjárási körülményei miatt a zöldülés tartós problémává vált. A növényeket támadó ragály jelen van São Paulo és Minas Gerais államokban, melyek Brazília fő citrustermő övezetei.

A CropLife Latin America, egy vegyipari cégeket képviselő kereskedelmi csoport szerint a zöldüléses betegség évente 120 millió dolláros veszteséget okoz Brazíliában. Az iparági szervezet szerint a zöldülés több mint 50 millió fa pusztulásáért felelős Ázsiában, és 10 millió fa elhalásáért Afrikában az elmúlt hét évbes időtartamban.

Kevesebb narancslevet fogunk inni több pénzért

Miként az Origo megírta, Brazília nincs egyedül a citrusfélék betegségeivel sújtott országok sorában. Az Egyesült Államokban Florida állam több mint egy évtizede küzd a citrusfélék zöldülési betegségével, ami csökkentette a gyümölcsféle kibocsátását, és megnövelte a Brazíliából származó narancslé importját. Az árutőzsdéken már évekkel ezelőtt növekedésnek indult a fagyasztott narancslé-koncentrátum ára (egy 40,8 kg-os, azaz 90 fontos láda narancsból kb. 5,4 liter koncentrátum nyerhető). A zöldülési betegséggel sújtott fák azonban

formátlan és keserű gyümölcsöket teremnek, a

termés friss gyümölcsként eladhatatlan, és gyümölcslé előállítására sem alkalmas.

A citrusfélék zöldüléses betegsége alighanem nyomot hagy a világ narancs- és narancslé piacán. A Statista összesítése szerint 2024-ben a világon az 1 főre jutó narancsléfogyasztás átlaga 1,1 liter volt, ami 2018 óra csekély, 0,09 literes, egyenetlen csökkenést jelent.

Az előrejelzés szerint az 1 főre jutó összesített fogyasztott mennyiség 2024 és 2029 között további 0,06 literrel fog csökkenni.

Eközben viszont a narancslé-piac bevétele várhatóan növekedni fog. Az előrejelzések szerint 2025-ben a világon összesen 19,74 milliárd dollárt költenek majd boltban vásárolt, otthoni fogyasztásra szánt narancslére, melyhez a vendéglátásban narancslére elköltött, 13,16 milliárd dollár egészít majd ki. Ehhez képest a narancslé globálisan számított átlagos literenkénti eladási ára mintegy 20 százalékkal emelkedik 2030-ra a mostanihoz képest, ami persze sok tényezős fejlemény, és régiónként komoly eltéréseket mutat, de az egyik ok a citrusültetvényeket támadó betegség.