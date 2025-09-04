Úgy menjen dolgozni ezekhez a munkáltatókhoz, hogy nem biztos, hogy bejelentik

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –­, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. A hatóság a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

A NAV frissítettte honlapján a rendezetlen munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők listáját (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Nincs kibúvó: a NAV révén megismerhetők a feketén foglalkoztatók

A jogszabály 2023. szeptember 12-től hatályos rendelkezése szerint a közzétételnek nem feltétele a jogsértést megállapító közigazgatási vagy bírósági határozat végrehajthatóvá válása, elegendő annak véglegessé válása.

A fentieknek megfelelően a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók jogszabály változás

előtti feltételek szerinti listája itt,

utáni feltételek szerint listája itt érhető el.

A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A hatóság közlése szeint ebbe a körben tartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV

foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt,

a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül,

végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listáját is közzéteszi a hatóság, ezen a mostani állapot szerint több mint 4600 név található.

A NAV feketelistájának frissüléséről időről időre az Origo is beszámol.