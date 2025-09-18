Megszólalt a NAV: sorra kaphatják a bírságot az ingatlantulajdonosok

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását az ingatlanával kapcsolatban, az ügy végrehajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kerül – figyelmeztet a hatóság. A NAV először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie.

A NAV akár végrehajtással is érvényt szerezhet az egyes ingatlanokat érintő döntéseknek (illusztráció)

Fotó: NAV

Azonnal intézkedik a NAV életveszélyes helyzetekben

Élet- és balesetveszélyes helyzetben azonban a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra.

A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással.

Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.

Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.

Fontos, hogy ebbe a körbe akár a veszélyes, illetve bontásra ítélt ingatlan dózerolása is beletartozhat. Azaz előfordulhatnak olyan esetek, amikor a bontást a NAV saját hatáskörben rendeli el és hajtatja végre, de költségét természetesen ilyenkor is az érintett tulajdonos(ok)nak kell állnia.