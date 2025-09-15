Mától bárkit felkereshet a NAV

Az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 15-én újabb adategyeztetési kampányt indít (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Aki együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát

Az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát - írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adategyeztetés jogintézménye idén indult, a számlaadatok és áfabevallások eltéréseit már többször is érintette. A NAV kockázatelemzése ugyanis a beáramló hatalmas mennyiségű adat összefuttatásával hamar kideríti, ha valakinél nem egyeznek az online szolgáltatott, valamint a bevallásban szerepeltetett információk. A hivatal eddigi tapasztalatai szerint a vállalkozások döntő többsége együttműködik, kihasználja a lehetőséget, hogy büntetés helyett önként javítsa a hibákat.

Ha pedig a hatósághoz különböző úton beküldött adatok összhangban vannak, az hosszabb távon a vállalkozások adminisztrációját egyszerűsíti, hiszen az adategyeztetések és adattisztítások révén pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatások – például bevalláskiajánlások, validációk vagy adat-visszamutatások – válnak elérhetővé.