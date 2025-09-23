Fontos határidő közeleg a NAV-nál, sok pénztől eshetnek el azok, akik elmulasztják

A NAV arra hívja fel a figyelmet honlapján, hogy az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1 százalékos szja-elajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1 százalékos szja-felajánlásokban.
A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.
A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.
A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.
A NAV ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy 2025. szeptember 30-a után is benyújthatja az adatlapot az a civil kedvezményezett szervezet, amely
Idén több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát.
A NAV közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttek a felajánlók.
A letölthető kimutatások a civil szervezeteknél tartalmazzák a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét, míg a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, technikai számos kedvezményezetteknél a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát.
A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.
Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki – írták.
Az összevont adóalap után befizetett szja 1 százalékát egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatták fel a magánszemélyek.