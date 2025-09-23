Fontos határidő közeleg a NAV-nál, sok pénztől eshetnek el azok, akik elmulasztják

A NAV arra hívja fel a figyelmet honlapján, hogy az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1 százalékos szja-elajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1 százalékos szja-felajánlásokban.

Fontos határidőt közölt a NAV az szja 1 százalékát gyűjtő civil szervezetek részére (illusztráció)

Fotó: Polina Tankilevitch / Pexels

Így kell eljárni az 1 százalékért a NAV-nál

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.

A NAV ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy 2025. szeptember 30-a után is benyújthatja az adatlapot az a civil kedvezményezett szervezet, amely

jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civil szervezetből vált ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté,

azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek,

másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot jelent be a számára felajánlott szja 1 százalék fogadására.

Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek az szja 1+1 százalékáról

Idén több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát.

A NAV közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttek a felajánlók.

A letölthető kimutatások a civil szervezeteknél tartalmazzák a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét, míg a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, technikai számos kedvezményezetteknél a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát.

A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig.

Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki – írták.