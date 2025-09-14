Hírlevél

NAV

Újabb trükk az szja-bevallásoknál: közösen próbáltak meg adót csalni magánszemélyek

Bízd rám az szja-bevallásod! – akár ez is lehetett volna annak a férfinak a mottója, aki nem csak a saját, hanem több ismerőse személyijövedelemadó-bevallását is elkészítette. Mindenkinél jogosulatlan kedvezményeket tüntetett fel, illetve valótlan tényeket, összegeket szerepeltetett, hogy csökkentse a tényleges adófizetési kötelezettségeket.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor figyeltek fel egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általuk visszaigényelt összegek átutalását. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fotó: kkvbiztositas.hu 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal feltárta a visszaéléseket

A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be. Emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit – derül ki a NAV közleményéből.

A férfi nem állt meg a saját bevallásánál: további nyolc személy számára is ő készítette el, szintén valótlan tartalommal. Olyan adókedvezményeket érvényesített nevükben – például családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, melyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A vizsgálat hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg. 

Az ügyben a további jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.

Az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek – az adóelkerülés jogkövetkezményei pedig nem maradnak el. Súlyos adóügyi szabálysértés esetén ugyanis 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók.

 

