Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

nehézfém

Vigyázat: veszélyes nehézfémek lehetnek ezekben a termékekben, ne használja azokat!

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írja az NKFH közleménye. 

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság NemzetiKereskedelmiésFogyasztóvédelmiHatóság
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: nehézfémek kioldódását mutatták ki egyes, a hazai kereskedelmi forgalomban kapható bögrékből
Fotó: NKFH

A termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság intézkedése által érintett termékek adatai az alábbiak:

  •  MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
  •  SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
  •  South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
  •  Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
image

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Ezért amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt valaki és még a birtokában van, semmiképpen se használja.

 

