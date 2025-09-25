Vigyázat: veszélyes nehézfémek lehetnek ezekben a termékekben, ne használja azokat!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – írja az NKFH közleménye.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: nehézfémek kioldódását mutatták ki egyes, a hazai kereskedelmi forgalomban kapható bögrékből

Fotó: NKFH

A termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság intézkedése által érintett termékek adatai az alábbiak:

MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Ezért amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt valaki és még a birtokában van, semmiképpen se használja.