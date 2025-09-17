Hírlevél

Így ismerhetjük fel, hogy nagy a baj: a legveszélyesebb betegség egyedi tünetekkel jelentkezik

Titkos viszony, azonnali kirúgás, elnöki lemondás – sorra robbannak a botrányok az óriáscégnél

A múlt héten került a reflektorfényébe az óriásvállalat, de nem az üzleti sikerek miatt, hanem mert a vezérigazgató szerelmi ügyei kiderültek. A Nestlé, a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari szereplőjének éléről villámgyorsan menesztették Laurent Freixe vezérigazgatót, miután kiderült, titkos viszonya volt az egyik munkatársával. Az események láncolata itt nem állt meg, újabb nagy név esett áldozatául a botránynak.
Nem az volt a baj, hogy szerelembe esett a vezérigazgató, hanem az, hogy nem tartotta be a vállalat magatartási kódexét, és nem jelentette be. Vizsgálatok indultak, az érintettek tagadtak, így külső szakértőt kellett bevonni. Ennek eredményeként a Nestlé igazgatótanácsa számára világossá vált, hogy Freixe megtévesztette a vezetést – nem volt őszinte a viszonyt illetően – és ez alapján úgy döntöttek: azonnali hatállyal elbocsátják. Freixe üres zsebbel hagyta ott a posztot, ez pedig viszonylag ritka ebben a topmenedzseri státuszban.

Nestlé, CEO Laurent Freixe, Nestle
Laurant Freixe botrányosan távozott a Nestlé vezérigazgatói székéből/Fotó: GABRIEL MONNET / AFP

Gyorsan kineveztek egy új vezérigazgatót, mert a piac sosem díjazza, ha egy ekkora vállalat körül botrányok és bizonytalanságok vannak, azonnal lejjebb árazza a részvényeket. A Nespresso márka sikeres vezetője, Philipp Navratil lett az új főnök, tőle várják, hogy helyreállítsa a bizalmat, újra növekedési pályára állítsa a vállalatot, és javítsa a pénzügyi mutatókat.

 

Újabb kényes probléma, a Nestlé botrány tovább hömpölyög

Újabb kényes helyzet: fél évvel korábban lemondott az elnök is Paul Bulcke is, aki eredeti tervei szerint 2026 áprilisában vonult volna vissza az elnöki szerepből. Paul Bulcke azért mond le a Nestlé elnöki posztjáról a tervezettnél korábban: 

  • mert a vállalat komoly vezetői válságba került, 
  • ami megingatta a befektetők és a dolgozók bizalmát.

A botrány és a részvényesek növekvő nyomása miatt úgy döntött, hogy ezt az átmenetet felgyorsítja: 2025. október 1-jétől visszalép, utódja Pablo Isla lesz. Az utóbbi időben a Nestlé részvényeinek árfolyama sokat zuhant,  - 2022 óta 30-40 százalékkal. Bulcke számára nem maradt más választás, mint hogy felgyorsította visszavonulását, hogy új vezetői csapat vehessen át irányítást, új szemléletet és új lendületet adva a vállalatnak. A következő hónapok kritikusak lesznek: sikerül-e Navratilnak új növekedési pályára állítani a céget és visszaszerezni a részvényesek bizalmát. A Nestlé-sztori tehát nem ért véget – most kezdődik az igazi próba.

 

