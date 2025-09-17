Titkos viszony, azonnali kirúgás, elnöki lemondás – sorra robbannak a botrányok az óriáscégnél

Nem az volt a baj, hogy szerelembe esett a vezérigazgató, hanem az, hogy nem tartotta be a vállalat magatartási kódexét, és nem jelentette be. Vizsgálatok indultak, az érintettek tagadtak, így külső szakértőt kellett bevonni. Ennek eredményeként a Nestlé igazgatótanácsa számára világossá vált, hogy Freixe megtévesztette a vezetést – nem volt őszinte a viszonyt illetően – és ez alapján úgy döntöttek: azonnali hatállyal elbocsátják. Freixe üres zsebbel hagyta ott a posztot, ez pedig viszonylag ritka ebben a topmenedzseri státuszban.

Laurant Freixe botrányosan távozott a Nestlé vezérigazgatói székéből/Fotó: GABRIEL MONNET / AFP

Gyorsan kineveztek egy új vezérigazgatót, mert a piac sosem díjazza, ha egy ekkora vállalat körül botrányok és bizonytalanságok vannak, azonnal lejjebb árazza a részvényeket. A Nespresso márka sikeres vezetője, Philipp Navratil lett az új főnök, tőle várják, hogy helyreállítsa a bizalmat, újra növekedési pályára állítsa a vállalatot, és javítsa a pénzügyi mutatókat.

Újabb kényes probléma, a Nestlé botrány tovább hömpölyög

Újabb kényes helyzet: fél évvel korábban lemondott az elnök is Paul Bulcke is, aki eredeti tervei szerint 2026 áprilisában vonult volna vissza az elnöki szerepből. Paul Bulcke azért mond le a Nestlé elnöki posztjáról a tervezettnél korábban:

mert a vállalat komoly vezetői válságba került,

ami megingatta a befektetők és a dolgozók bizalmát.

A botrány és a részvényesek növekvő nyomása miatt úgy döntött, hogy ezt az átmenetet felgyorsítja: 2025. október 1-jétől visszalép, utódja Pablo Isla lesz. Az utóbbi időben a Nestlé részvényeinek árfolyama sokat zuhant, - 2022 óta 30-40 százalékkal. Bulcke számára nem maradt más választás, mint hogy felgyorsította visszavonulását, hogy új vezetői csapat vehessen át irányítást, új szemléletet és új lendületet adva a vállalatnak. A következő hónapok kritikusak lesznek: sikerül-e Navratilnak új növekedési pályára állítani a céget és visszaszerezni a részvényesek bizalmát. A Nestlé-sztori tehát nem ért véget – most kezdődik az igazi próba.