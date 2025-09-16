Szokatlan dolog történt júliusban a fizetésekkel, ennek mindenki örülhet

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában a bruttó átlagkereset 693.700 forintra nőtt, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9 százalékos, azaz 57 ezer forintos növekedést jelent.

Már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje

Fotó: Shutterstock

Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadóemelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék. A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki.

A Kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is - mondta el az államtitkár.

Kirobbanó formában a forint

A forintnak bombaerős éve van. A hazai deviza a kedd reggeli kereskedésben újabb éves csúcsot állított be a dollárral szemben, 330,2 alá is benézett a jegyzés a reggeli órákban, ezeket a szinteket egészen 2022 áprilisa óta nem láthattuk a zöldhasú árfolyamán. A forint az euróval szemben is jó formában van, 389,7 környékén keresi az irányt az árfolyam, a lélektani, 390-es határnak ugyanakkor még mindig jó oldalán látjuk a devizát. A forint hatalmas formája elsősorban az MNB stabilan szigorú kamatpolitikájának köszönhető.