Égető érzést okoz ez az édesség, ne fogyassza el!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által kiadott tájékoztatás szerint a termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel (nyalóka) fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Importnyalóka miatt adott ki figyelmeztetést a fogyasztóvédelmi hatóság (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett termék (nyalóka) adatai:

1. Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

2. Márka: Becky’s

3. Kiszerelés: 80 g

4. Tételszám: LIP0524B

5. MMI: 07/05/2026

6. Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Illusztrációs kép a visszahívott termékről:

Az NKFH kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A holland cég honlapja szerint a vállalat édességek gyártásával foglalkozik 2001-es alapítása óta.