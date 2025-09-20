Újabb jó hírt kaptak a nyugdíjasok: figyelem, ezt kell tudni az októberi nyugdíjról!

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.

Októberben 10-én érkezik a nyugdíj a bankszámlákra (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Két nappal korábban várható bankszámlára a nyugdíj

A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítással kapcsolatos információi szerint idén októberben 10-én írják jóvá a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat a tárgyhónapra a bankszámlákon.

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a jóváírás, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Szeptemberben jelentették be az újabb nyugdíjemelést

Nem ez az első, nyugdíjasokat érintő hír szeptemberben. Miként az Origo megírta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget.

További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése. „A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg” – ezt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közölte a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.