Újabb jó hírt kaptak a nyugdíjasok: figyelem, ezt kell tudni az októberi nyugdíjról!

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.
A Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósítással kapcsolatos információi szerint idén októberben 10-én írják jóvá a nyugdíjakat és a nyugdíjszerű ellátásokat a tárgyhónapra a bankszámlákon.
Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a jóváírás, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.
Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
Nem ez az első, nyugdíjasokat érintő hír szeptemberben. Miként az Origo megírta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón jelentette be, januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.
Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget.
További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése. „A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg” – ezt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó közölte a Facebook-oldalán. Nyitrai Zsolt a közzétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.