Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: újabb nagyágyú szállt be az árháborúba

Miután a Tesco, a Lidl és az Aldi is különböző kedvezményekkel szeretné az áruházaiba csábítani a nyugdíjas-élelmiszerutalvány kedvezményezettjeit, a Spar sem maradhatott le a versenyben, így a szupermarketlánc is bejelentette saját kedvezményét.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: hatalmas a verseny a boltoknál / Fotó: Shutterstock

A jogosultak megkapják október 15-ig a nyugdíjas-élelmiszerutalványt

Az Index írása szerint a Spar 5 ezer forint elköltése után ad 500 forint értékű, az üzleteiben elkölthető kupont a nyugdíjas-élelmiszerutalvány felhasználóinak csütörtöktől. Az akció október 31-ig tart, tehát azzal minden nyugdíjas élni tud majd, ugyanis korábban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára azt ígérte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt.

A Spar által kínált lehetőség a Lidl megoldásához hasonlít, hiszen ott is 5 ezer forint elköltése után jár 500 forint értékű kupon.

Az Aldi ennél is tovább ment, hiszen ott 8 ezer forint elköltése után kaphatnak a nyugdíjasok ezer forint értékű kupont, ráadásul elegendő, ha a vásárlásnak csak egy részét fizetik nyugdíjas-élelmiszerutalvánnyal.

A Tesco sem kívánt lemaradni a versenyben, ott a nyugdíjasok vásárlását 10 százalék kedvezmény és a vásárlás 5 százalékát elérő kupon segíti. A versenyben tehát a Tesco áll az élen, ahol 15 százalék kedvezményt kaphatnak a nyugdíjasok, majd az Aldi következik 12,5 százalékos kedvezménnyel, ráadásul ott elég csak a számla egy részét utalvánnyal fizetni.

A Világgazdaság cikke szerint, ezzel szemben a Spar és a Lidl ajánlata maximálisan 10 százalék kedvezmény elérését teszi lehetővé.