Jó hír érkezett: novembertől érkezik a pluszpénz a nyugdíjasoknak

A kormány elkötelezett amellett, hogy a nyugdíjasok számára stabil és kiszámítható életkörülményeket biztosítson. Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget. Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón pedig bejelentette: januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek. Ez egy átlag nyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

A nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben (Forrás: Shutterstock/Drazen Zigic)

Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic

A nyugdíjasok az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a alapján a nyugellátásokat minden év januárjában meg kell emelni. A törvény értelmében, ha szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben – januártól visszamenőleges – korrekciót kell végrehajtani. Az elmúlt években a kabinet rendszeresen biztosított év végi kompenzációt az infláció alakulása miatt, és a mostani emelés is ezt a gyakorlatot folytatja. A pluszpénz célja, hogy az idősek megőrizzék vásárlóerejüket a megemelkedett árak mellett.

Ez egy átlag nyugdíj esetén ez mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet novemberben egy összegben kapnak kézhez az idősek. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll.