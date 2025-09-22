Hírlevél

oktoberfest

Csirke 6600, kacsa 16 ezer – elszabadultak az árak Münchenben

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
A legendás müncheni fesztivál immár 190-szer nyitotta meg kapuit. Az Oktoberfest manapság nemcsak a világ legnagyobb népi fesztiválja, de sátrai gigantikus kocsmák is, ahol minden évben több millió liter sört, és több százezer fél csirkét szolgálnak fel. Az ünnepi hangulat a kezdetek óta változatlan, az árak azonban idén már az egekbe szöktek. Galériás összeállításunkban izgalmas fotókat mutatunk a nyitónapról, és a sörárakról is beszámolunk.
oktoberfest

Az első Oktoberfestet 1810-ben tartották, hogy megünnepeljék Ludwig bajor trónörökös és Terézia szászországi hercegnő házasságát. Noha, az azóta évről-évre megrendezett eseményre mára, inkább mint a világ legnagyobb sörünnepére tekintenek.

Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

És, ahogy a régi menük áttekintése után kiderül a kritikák nem is alaptalanok. Azt, hogy az Oktoberfest árai valójában mennyit is emelkedtek az elmúlt években jól mutatja, hogy 1992-ben egy liter sör még 4,40 eurónak (1.700 forint) megfelelő áron volt kapható, 2004-ben ugyanez már 7, 1 euró (2.765 forint) volt, míg idén egy liter sör 15,80 eurót (6.150 forint) kóstál. A fesztiválon 2025-ben a fél csirke körülbelül 17 euróba (6.620 forint) kerül, ugyanez 1992-ben, márkáról átszámítva 6, 5 euróba (2.530 forintba), míg 2004-ben 8,2 euróba (3.195 forintba) került. 

A sör ára egyébként a 2014-es Oktoberfesten lépte át a 10 eurós (3.900 forint) határt, és a 2024-es Oktoberfesten volt először 15 euró (5.845 forint) felett.

A fesztivál egy másik sláger étele a fél kacsa vörös káposztával és burgonyagombóccal körülbelül 40 euróért (15.575 forint) kapható. Sok édesszájú ember számára pedig az Oktoberfest látogatása magában foglalja a klasszikus Kaiserschmarrnt is. A Paulaner sátorban például ez 2025-ben személyenként 21,00 euróba (8.175 forint) kerül.

És nem csak az ételnek és az alkoholnak, de az alkoholmentes italoknak az ára is jelentősen emelkedett. A víz esetében azonban van egy olcsó alternatíva a látogatók számára; ugyanis idén is ingyenes ivóvíz-szökőkutak vannak a Theresienwiese-en.

Az Oktoberfest idején a müncheni szállásárak is drasztikusan emelkednek

A statisztikák jól mutatják, hogy az Oktoberfest első hetében a müncheni nyaralóapartmanok árai évről-évre jelentősen emelkednek; idén éjszakánként 176 euró (68.565 forint) körülire. Különösen drága a szállás a Maxvorstadtban, ahol két embernek akár 1,530 eurót (595.980forint) is fizetnie kell két éjszakáért.

A  látogatók azonban sokat spórolhatnak azzal ha nem a belvárosban, hanem München környékén éjszakáznak. Az erdingi nyaralók ára személyenként és éjszakánként mindössze 82 euró (31.935 forint). Míg Dachauban, Fürstenfeldbruckban és Rosenheimben az árak 60 és 83 euró (23.365-32.325 forint) között mozognak.

Kattintson a fotóra és nézze végig a nyitónapról készült galériát:

Galéria: Fesztiválhangulat és sok-sok sör – megkezdődött a 190. Oktoberfest
1/20
Egy pincér söröskorsókat visz a Hacker sátorba

 

 

 

