Ukrajnát tankokkal, Oroszországot milliárdokkal támogatja az EU

A Times terjedelmes elemzésben ír arról, hogy Ukrajnát a hadviselésben Európa főleg pénzzel, tankokkal, drónokkal és rakétákkal támogatja. Ám ezzel párhuzamosan – három és fél évvel a konfliktus kirobbanása után is – a felszínen hangoztatott szólamok ellenére az EU tagállamai még mindig havi 1,145 milliárd euróval támogatják az orosz hadi kiadásokat is. Sok idő telt el az olajembargó 2022 decemberi bevezetése után, mégis több európai nemzet nagyban vásárolja az orosz energiahordozókat. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ legutóbbi közgyűlésén utalva az abszurd helyzetre megjegyezte: „ők [az európai országok] finanszírozzák a háborút saját maguk ellen”.
Annak, hogy miért olyan nehéz Európának leválni az orosz energiáról több oka van. 2022 februárjáig havonta körülbelül 25 millió tonna orosz olajat, gázt és szenet importáltak az EU-országokba. Ez a mennyiség azóta kilenctizedével csökkent, de az Oroszországtól beszerzett szénhidrogének a háború kitörését követően még idén augusztusban is mintegy 1,1 milliárd eurót tettek ki, az elmúlt év egészében pedig több mint 19,2 milliárdot.
Amikor a nyersolaj-embargó hatályba lépett, két ország határozatlan idejű mentességet kapott az uniótól a gáz- és kőolajbeszerzésekre: Magyarország és Szlovákia. Mindkét ország továbbra is a Barátság vezetéken keresztül jut orosz nyersolajhoz, és következetesen azzal érvelnek, hogy nincs megfelelő kapacitása az Adria vezetéknek a kieső orosz szállítások teljes pótlására.
A valóságban – jegyzi meg Luke Wickenden, az Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (CREA) munkatársa, amely a szállítási adatok elemzésével szolgáltatta az összes adatot – egy másik valószínűsíthető tényező is szerepet játszik: 2024-ben az oroszországi olajbeszerzés alsó hangon is 20 százalékkal olcsóbb volt, mint Horvátországból.
A nyersolaj az EU Oroszországból származó importjának kis részét képezi, a szállítások nagy részét a földgáz teszi ki. Nem olyan meglepő módon az elmúlt évben a legnagyobb orosz gázimportőrök Európában nem Szlovákia (1,8 millió tonna) és Magyarország (4,4 millió tonna) voltak. Dobogós helyezést ért el
Amikor kérdőre vonták, a francia kormány azzal védekezett, hosszú távú szállítási szerződései vannak Oroszországgal, amelyeket körülményes felbontani uniós szintű tilalom nélkül. A fosszilis tüzelőanyagok beszerzési forrásainak megváltoztatása időt vesz igénybe, szól a védekezés, különösen akkor, ha a kormányok nem akarják polgáraikat kitenni az elszabaduló rezsiáraknak.
A lassú levállás az orosz energiáról azonban azt is jelenti, hogy az ukrajnai háború kezdete óta a tagországok többsége – a 27-ből 17 – valójában több pénzt pumpált az orosz gazdaságba, mint amennyi katonai és pénzügyi segélyt küldött Ukrajnának. Ugyanakkor Brüsszelben állítják, hogy 2027 végére fokozatosan kivezetik az orosz gázimportot.
Azonban még, ha az európai importarány csökkent is, más országok vásárlásai többszörösen pótolják a kieső bevételt. Törökország például 2022 márciusa óta 110 milliárd euró értékben importált fosszilis tüzelőanyagokat Oroszországból. Az orosz olaj- és gázipari vállalatok Kínából és Indiából is lényegesen több megrendelést kapnak, mint a háború előtt. Bár a jelenlegi energiapiaci folyamatok miatt Oroszország most kevesebbet keres az eladott olajon és a gázon, de az általa exportált teljes mennyiség alig változott négy év alatt.
Ugyanakkor a közvetlen import- és exportadatok még csak nem is adnak teljes képet Oroszország energiabevételeit illetően, hiszen míg végül eljutnak a célországig az energiahordozók, akár többször is gazdát cserélhetnek. A cikkíró szerint Németország „nagyot húzott” azzal, hogy levállt az orosz gázról, ellenben továbbra is jelentős mennyiséget importál közvetve Franciaországon keresztül.
Érdekesen példázza az Egyesült Királyság gyakorlata is az abszurd helyzetet. A britek az elsők között állították le 2022-ben az orosz olaj és gáz közvetlen importját. A CREA szerint ellenben az ukrajnai invázió óta mintegy 3,4 milliárd euró értékű olajterméket importált a szigetország, főként sugárhajtómű-üzemanyagot, amelyet Indiában és Törökországban finomítottak, és – igen –, orosz olajból állítottak elő. A CREA becslései szerint ennek eredményeként Nagy-Britannia eddig körülbelül 584 millió euróval járult hozzá a Kreml háborújához.
További kellemetlen felismerés lehet a londoni héjáknak, hogy az Egyesült Királyság hajózási és biztosítási iparágának globális kereskedelemben játszott vezető szerepe okán, az invázió kezdete óta Oroszország cseppfolyósított földgázexportjának 76 százalékát a szigetország tulajdonában lévő vagy ott biztosított hajókon szállították.