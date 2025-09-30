Ukrajnát tankokkal, Oroszországot milliárdokkal támogatja az EU

A Times terjedelmes elemzésben ír arról, hogy Ukrajnát a hadviselésben Európa főleg pénzzel, tankokkal, drónokkal és rakétákkal támogatja. Ám ezzel párhuzamosan – három és fél évvel a konfliktus kirobbanása után is – a felszínen hangoztatott szólamok ellenére az EU tagállamai még mindig havi 1,145 milliárd euróval támogatják az orosz hadi kiadásokat is. Sok idő telt el az olajembargó 2022 decemberi bevezetése után, mégis több európai nemzet nagyban vásárolja az orosz energiahordozókat. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ legutóbbi közgyűlésén utalva az abszurd helyzetre megjegyezte: „ők [az európai országok] finanszírozzák a háborút saját maguk ellen”.

Árnyékflották szállítják az olajat és agázt az Európai Unióba / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Az Adria nem tudja kiváltani a Barátságot

Annak, hogy miért olyan nehéz Európának leválni az orosz energiáról több oka van. 2022 februárjáig havonta körülbelül 25 millió tonna orosz olajat, gázt és szenet importáltak az EU-országokba. Ez a mennyiség azóta kilenctizedével csökkent, de az Oroszországtól beszerzett szénhidrogének a háború kitörését követően még idén augusztusban is mintegy 1,1 milliárd eurót tettek ki, az elmúlt év egészében pedig több mint 19,2 milliárdot.

Amikor a nyersolaj-embargó hatályba lépett, két ország határozatlan idejű mentességet kapott az uniótól a gáz- és kőolajbeszerzésekre: Magyarország és Szlovákia. Mindkét ország továbbra is a Barátság vezetéken keresztül jut orosz nyersolajhoz, és következetesen azzal érvelnek, hogy nincs megfelelő kapacitása az Adria vezetéknek a kieső orosz szállítások teljes pótlására.

Háromszor annyi gázt vesznek az oroszoktól, mint hazánk, mégis mi állunk a szőnyeg szélén

A valóságban – jegyzi meg Luke Wickenden, az Energia- és Tiszta Levegőkutató Központ (CREA) munkatársa, amely a szállítási adatok elemzésével szolgáltatta az összes adatot – egy másik valószínűsíthető tényező is szerepet játszik: 2024-ben az oroszországi olajbeszerzés alsó hangon is 20 százalékkal olcsóbb volt, mint Horvátországból.

A nyersolaj az EU Oroszországból származó importjának kis részét képezi, a szállítások nagy részét a földgáz teszi ki. Nem olyan meglepő módon az elmúlt évben a legnagyobb orosz gázimportőrök Európában nem Szlovákia (1,8 millió tonna) és Magyarország (4,4 millió tonna) voltak. Dobogós helyezést ért el

Belgium (3,8 millió tonna) és

Franciaország (6,7 millió tonna), de – északi szomszédunkat megelőzve –

Spanyolország (3,3 millió tonna) is az előkelő 4. helyet szerezte meg.

Amikor kérdőre vonták, a francia kormány azzal védekezett, hosszú távú szállítási szerződései vannak Oroszországgal, amelyeket körülményes felbontani uniós szintű tilalom nélkül. A fosszilis tüzelőanyagok beszerzési forrásainak megváltoztatása időt vesz igénybe, szól a védekezés, különösen akkor, ha a kormányok nem akarják polgáraikat kitenni az elszabaduló rezsiáraknak.