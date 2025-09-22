Minden második forint külföldre megy – a magyar online boltokat elsodorta a Temu-hullám

A magyar e-kereskedelmi szektor 2024-ben újabb pozitív évet zárt: 2024-ben a magyar vásárlók által online rendelésekre költött bruttó forgalom elérte az 1945 milliárd forintot, amely 15 százalékos éves növekedést jelent - erről az Origo összeállítását további érdekes adatokkal, a magyar vásárlók online vásárlási szokásairól ide kattintva érheti el. Az eddig is ismert volt, hogy a magyar vásárlók körében is hódítanak a külföldi online webshopok, azok között is elsősorban a Shein és Temu piacterek. Most újabb, fordulatot jelző ponthoz érkezhetett a magyar e-kereskedelem.

Többet költenek külföldi webáruházakban a magyarok, mint magyar online boltokban, a Temu az egyik oka ennek (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Megtörtént a trónfosztás – immár a Temu került az online csúcsra

Folytatják hódításukat a bankkártyák Magyarországon is. Miként nemrég ebben a cikkünkben megírtuk, tavaly év végén már jócskán 10 millió fölött járt a Magyarországon forgalomba lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója alapján idén éves alapon vizsgálva a hazai szolgáltatók kártyáival lebonyolított vásárlások száma 3,9, értéke pedig 16,1 százalékkal bővült.

Így az idei első negyedévben 472 millió darab vásárlás történt 5 192 milliárd forint összértékben fizetési kártyák használatával.

Azonban a fizetési kártyákra vonatkozó adatok második negyedéves vizsgálata is tartogat érdekes adatokat: 2025 második negyedévében a magyar bankkártya tulajdonosok már több pénzt költöttek el külföldi online kereskedőknél, mint amennyi árut és szolgáltatásért hazai webshopokban fizettek a plasztiklapjaikkal. Erre a BiztosDöntés.hu pénzügyi portál elemzése hívja fel a figyelmet.

Az idei II. negyedévben ugyanis már több mint 49 millió külföldi online vásárlás történt, ami 29,2 százalékos növekedést jelent éves szinten.

Ennél is beszédesebb az, hogy – a Temu felfutásától aligha elvonatkoztatható – külföldi online bankkártyás fizetések 1 111 milliárd forintos értéke már közel 100 millió forinttal magasabb, mint az a 1 016 milliárd forint, amit hazai online üzletekben magyar bankkártyákkal fizettek az ügyfelek.

Ez lényegében azt jelenti, hogy „minden 100 forint online vásárlásból már 52 forint külföldi kereskedő kasszáját gazdagítja” – emelte ki Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője.