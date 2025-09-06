Varrógéptől a kerékpáron át a személyautóig – 130 éve halt meg a magyarok egyik kedvenc autómárkájának alapítója

Százharminc éve, 1895. szeptember 8-án halt meg Adam Opel. Egy lakatosmester fiaként született 1837. május 9-én. Az apja műhelyében töltött inasévek után húszévesen, az akkori szokásoknak megfelelőn európai vándorútra indult, hogy ismereteit gyarapítsa. Tapasztalataiból azt a következtetést szűrte le, hogy az embereknek két dologra lesz mindig szükségük: ételre és ruhára. Szakmájához a második állt közelebb, úgy döntött, hogy az akkoriban újdonságnak számító varrógépekkel fog foglalkozni.

Ez meg is történt, előbb Párizsban telepedett le, 1862-ben visszatért Rüsselheimbe, ahol az atyai műhely már kicsinek bizonyult. Egy rokonuktól bérelt istállóban kezdett dolgozni, 1863-tól már testvére társaságában. Fél év után készen is állt az első, saját tervezésű Opel-varrógép, amelynek alkatrészeit is ők készítették. A masina elkészítése azonban könnyebbnek bizonyult, mint eladása: a portékáját szállító Opelt a munkájukat féltő szabólegények megdobálták, így az első néhány megrendelést nem is tudták teljesíteni. A termelés hamarosan felfutott, az Opel AG gyára 1899-ben adta el a félmilliomodik, 1911-ben pedig az egymilliomodik varrógépet, hamarosan pedig új termékek gyártásán kezdtek gondolkodni. Ez már jármű volt: az ötletet az adta, hogy a Londonból rendelt velocipédet, amelyet az Opel család sehogy sem tudott használni, majdnem a kétszereséért sikerült eladni, mint amennyiért Opel azt megvette. Hamarosan elkészült az első Opel-kerékpár is, nem sokkal később piacra dobták a kiskerekű, biztonságosabb és a háromkerekű triciklit is. Időrendben ide tartozik, hogy az első „igazi” Opel személyautót 1902-ben mutatták be, 1904-ben már saját tervezésű kocsikkal is előrukkoltak. A varrógépgyártást fokozatosan leépítették, s bár kísérleteztek a régi termékvonal megújításával, motorkerékpár gyártásával, végül teljesen a gépkocsik mellett kötelezték el magukat. Az amerikai General Motors 1929-ben megvásárolta a gyárat, ami ma 2021-től a Stellantis leányvállalata.

Adam Opel maga nem érte meg, hogy az általa alapított gyár autók gyártásával is foglalkozni kezdjen, 1895. szeptember 8-án tífuszban halt meg. A nevét viselő járművek azonban idehaza a ma is a legnépszerűbb használtautó-típusok között vannak.