Mutatjuk, mely országokban a legdrágább a megélhetés

Idén is elkészítették a személyes pénzügyi indexet, amely megmutatja, hogy melyek azok az országok, ahol hosszú távon a legdrágább a megélhetés a külföldiek szerint.

Ausztrália: az ország, ahol az egyik legdrágább a megélhetés

Fotó: Shutterstock

Ezekben az országokban a legdrágább a megélhetés

A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket:

az általános megélhetési költségek és

a pénzügyi helyzetük terén, valamint

annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.

Ez a világ 10 legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:

Norvégia (a 46-ból a 37. globálisan) Ausztrália Írország Dél-Korea Szingapúr Katar Törökország Finnország Egyesült Királyság Kanada (legkevésbé megfizethető)

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada, legalábbis ez zárja a személyes pénzügyi indexet. A tanulmány szerint Kanadában a megkérdezett külföldiek 62%-a sokallja a megélhetéshez szükséges költségeket, szemben a 40%-os globális átlaggal.