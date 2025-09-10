Hírlevél

Szenzációs felfedezést jelentett be a MOL: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

ország

Mutatjuk, mely országokban a legdrágább a megélhetés

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legkevésbé megfizethető országai a betelepülők számára. Az elemzés figyelembe veszi a külföldiek életének minden aspektusát, a letelepedéstől kezdve a mindennapi megélhetési költségekig.
országpénzügyekmegélhetés

Idén is elkészítették a személyes pénzügyi indexet, amely megmutatja, hogy melyek azok az országok, ahol hosszú távon a legdrágább a megélhetés a külföldiek szerint.

Ausztrália: az ország, ahol az egyik legdrágább a megélhetés
Ausztrália: az ország, ahol az egyik legdrágább a megélhetés
Fotó: Shutterstock

Ezekben az országokban a legdrágább a megélhetés

A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket: 

  • az általános megélhetési költségek és
  • a pénzügyi helyzetük terén, valamint
  • annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.

Ez a világ 10 legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:

  1. Norvégia (a 46-ból a 37. globálisan)
  2. Ausztrália
  3. Írország
  4. Dél-Korea
  5. Szingapúr
  6. Katar
  7. Törökország
  8. Finnország
  9. Egyesült Királyság
  10. Kanada (legkevésbé megfizethető)

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada, legalábbis ez zárja a személyes pénzügyi indexet. A tanulmány szerint Kanadában a megkérdezett külföldiek 62%-a sokallja a megélhetéshez szükséges költségeket, szemben a 40%-os globális átlaggal.

 

