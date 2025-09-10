Mutatjuk, mely országokban a legdrágább a megélhetés

Idén is elkészítették a személyes pénzügyi indexet, amely megmutatja, hogy melyek azok az országok, ahol hosszú távon a legdrágább a megélhetés a külföldiek szerint.
A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket:
Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.
Ez a világ 10 legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:
A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada, legalábbis ez zárja a személyes pénzügyi indexet. A tanulmány szerint Kanadában a megkérdezett külföldiek 62%-a sokallja a megélhetéshez szükséges költségeket, szemben a 40%-os globális átlaggal.