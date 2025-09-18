Rengeteg változás jön az egyik legnagyobb hazai banknál

Hírlevél

November második felétől az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. Emellett az év végéig kivezetik a régi Simple Classic alkalmazást, és a helyére lépő újgenerációs Simple alkalmazás már minden OTP bankkártyával kompatibilis lesz, valamint számos új digitális funkciót kínál majd.
November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett - az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik.

OTP, OTP Bank
Fejlettebb digitális szolgáltatásokat vezet be az OTP Bank
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Újgenerációs internet- és mobilbanki platformok az OTP Banknál

Azon ügyfeleik, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket. Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője – hívja fel a figyelmet a bank közleménye.

„Az újgenerációs internet- és mobilbanki platformjaink nemcsak technológiai újítást jelentenek, amellyel a skálázhatóság által üzembiztosabbá is váltak, hanem ügyfeleink visszajelzései alapján folyamatosan fejlődnek. A lakossági ügyfélszokások alapján azt látjuk, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseink elsődleges fókuszát az alkalmazásaink jelentik” - mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője

November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.

Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.

Eltűnik a Simple Classic 

Az OTP Csoporthoz tartozó SimplePay Zrt. 2025 végéig véglegesen kivezeti a Simple Classic alkalmazást. A felhasználóknak érdemes már most áttérni az új Simple applikációra, amely nemcsak korszerűbb felhasználói élményt kínál, hanem olyan új funkciókat is, amelyek kizárólag ebben a verzióban érhetők el. Az Android-felhasználók számára különösen fontos fejlesztés, hogy immár nemcsak OTP Visa, hanem OTP Mastercard kártyák is digitalizálhatók az NFC-alapú érintéses fizetésekhez, így az új appban mindkét bankkártyatípus alkalmas mobilfizetésre.

A Simple legfontosabb újdonságai közé tartozik:

  • Kiterjesztett Simple-fiók: egy helyen, áttekinthetően követhetők a költések és tranzakciók.
  • Simple Bit: hűségprogram, amely vásárlásokhoz kötött pontgyűjtést és kapcsolódó nyereményjátékokat kínál.
  • Felfedező funkció: a SimplePay kereskedőpartnerek kedvezményeit gyűjti egy helyen.
  • Gyorsfizetés parkolásnál: egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés közterületi parkolás esetén.
  • SuperShop integráció: pontgyűjtés és beváltás kizárólag az új appon keresztül.

A Simple Classic alkalmazás kivezetése fokozatos lesz, de a tervek szerint 2025 végéig teljesen eltűnik a piacról. Arra kérik a Simple Classic felhasználóit, hogy térjenek át az újgenerációs Simple alkalmazás használatára, amely már bármely kártyabirtokos számára innovatív, kényelmes, és biztonságos fizetést tesz lehetővé. A Classic verzió kivezetésével kapcsolatban előzetesen tájékoztatni fogják a felhasználókat, erre várhatóan még idén, az év utolsó negyedévben sor fog kerülni.

 

 

 

