Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett halála körül – öngyilkosságra utalhatnak a jelek

OTP

Leállás jön az OTP-nél! Minden ügyfelet érint!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatás változásokról tett bejelentést az egyik hazai nagybank. Az OTP Bank tájékoztatása szerint október első hétvégéjén fejlesztéseket hajtanak végre rendszereiken, ezért egyik szolgáltatásuk átmenetileg nem lesz elérhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OTPinternetbankszünnap

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

OTP, OTPbank
Az OTP Bank digitális fejlesztések miatt bankszünnapot jelentett be október első hétvégéjére (illusztráció)
Fotó: Szabó Gábor / Origo

OTP: október első hétvégéjén lesz szünet a digitális szolgáltatásokban

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – áll az OTP honlapján.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.

A pénzintézetnél legutóbb szeptember 25-én volt bankszünnap, szintén fejlesztési okokból. Akkor több más szolgáltatásuk mellett átmenetileg az internet- és mobilbank sem volt elérhető.

Azt, hogy mi a bankszünnap, mik annak háttérkörülményei, milyen előírások vonatkoznak közzétételére, mit jelent az erről az ügyfeleknek küldött értesítés, az Origo e cikkéből megtudhatja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!