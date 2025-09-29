Leállás jön az OTP-nél! Minden ügyfelet érint!

Bankszünnap lesz az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Az OTP Bank digitális fejlesztések miatt bankszünnapot jelentett be október első hétvégéjére (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor / Origo

OTP: október első hétvégéjén lesz szünet a digitális szolgáltatásokban

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek – áll az OTP honlapján.

Ez azt jelenti, az OTP Lakástakarékkal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés digitálisan sem lesz lehetséges a jelzett időintervallumban.

A pénzintézetnél legutóbb szeptember 25-én volt bankszünnap, szintén fejlesztési okokból. Akkor több más szolgáltatásuk mellett átmenetileg az internet- és mobilbank sem volt elérhető.

Azt, hogy mi a bankszünnap, mik annak háttérkörülményei, milyen előírások vonatkoznak közzétételére, mit jelent az erről az ügyfeleknek küldött értesítés, az Origo e cikkéből megtudhatja.