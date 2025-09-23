Nagy bejelentést tett az OTP – ennek sokan nem fognak örülni

Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltetett ATM-eknél külföldi bank által kibocsátott bankkártyával – kivétel az OTP Bankcsoport által kibocsátott kártyák – végzett készpénzfelvételi tranzakció után ATM használati díj – surcharge fee kerül felszámításra 2025. szeptember 19-től – derült ki az OTP közleményéből.

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál.

Fotó: Unsplash

OTP ATM: ennyibe kerül a készpénzfelvétel a külföldi bank által kibocsátott bankkártyával

Habár az ATM a készpénzfelvétel előtt részletesen mutatni fogja a díjakat, de valószínűleg így is sokakat bosszúsággal tölt majd el a jelentősen megemelkedett díj. A külföldi bank által kibocsátott bankkártyával ugyanis ezentúl minden forint készpénzfelvétel az OTP ATM részéről 1999 ft díjba kerül, míg az eurós OTP ATM-eknél az euró felvétel 4,99 euróba kerül majd.

A limitekkel kapcsolatban is változásokat közölt az OTP: Eszerint az OTP forint alapú ATM hálózatában az idegen bankkártyával felvehető maximális összeg tranzakciónként 150 ezer forint, míg az OTP Euro ATM hálózatában az idegen bankkártyával felvehető maximális összeg tranzakciónként 100 euróra változott.