Rendkívüli bejelentés az OTP-től

Egyetlen gyanútlan kattintás, egy túl szépnek tűnő ajánlat vagy egy “banki ügyintézőnek” álcázott hívó – és máris veszélybe kerülhet egy élet megtakarítása. Az online csalók gyakran nem technikai trükkökkel, hanem pszichológiai manipulációval veszik rá áldozataikat, hogy maguk utalják át pénzüket. Az OTP Bank új fejlesztése, az Utalásőr abban segít, hogy a nagyobb összegek elutalása előtt legyen valaki, aki másodszor is átgondolja a döntést - tájékoztatta az Origót a pénzintézet.

Az OTP Bank új digitális biztonsági funkciót vezetett be (illusztráció)

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Kifinomult csalásokat előzne meg az OTP Bank

A funkciót bemutató sajtótájékoztatón Vujity Tvrtko író, újságíró, televíziós riporter valós esetekkel érzékeltette a probléma súlyosságát. Beszélt arról, hogy a csalók kifinomult, s néha hihetetlen módszerekkel szerezték meg áldozataik pénzét. „Volt, aki hónapokig hitt abban, hogy egy kameruni papagáj megvásárlásával szerzi meg élete lehetőségét, és minden megtakarítását erre áldozta. Másvalaki egy nem létező ‘Afrika lottó’ főnyereményének örült annyira, hogy milliókat fizetett ki ‘illetékre’, pedig soha nem is lottózott. Az is előfordult, hogy egy szerelmet színlelő csaló hónapokon át levelezett és telefonált áldozatával, aki még akkor is hozzáment volna, amikor kiderült, hogy valójában már házas” - számolt be a konkrét esetekről az újságíró.

A trükkök hatásossága három alapvető pszichológiai technikán alapul:

a sürgetésen,

a bizalomépítésen, és

a félelemkeltésen.

Ezek rövid idő alatt kikapcsolhatják az emberi agy racionális döntéshozatalát, és helyette az ösztönös reakciók vehetik át a szerepet.

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a gyanús helyzetekben legyen valaki, aki segít megfelelő döntést hozni.

Az OTP Bank új díjmentes funkciója ezt a biztonsági hálót teremti meg. Az OTP Mobilbankban beállítható Utalásőr segítségével az ügyfelek kijelölnek egy második jóváhagyót – például családtagot vagy közeli barátot –, aki értesítést kap a nagyobb összegű utalások kezdeményezéséről, és szükség esetén közbeavatkozhat.

Az irányítás marad a számlatulajdonosnál

A bank arra hívja fel a figyelmet, hogy az új funkció használata mellett is, az irányítás mindig a számlatulajdonos kezében van, mellette pedig egy plusz védelmi vonal támogatja a döntéseit.