Már két bank is a fix 3 százalék alá ment, elindult az Otthon Start Program

Elindult Magyarország történetének egyik legnagyobb szabású, otthontermetést támogató, illetve az első otthon megszerzését segítő programja, az Otthon Start Program. A teljes futamidő alatt fix 3 százalékos kamatot kínáló, a piaci hiteleknél jóval olcsóbb, több millió forint megtakarítását lehetővé tevő – nézze meg az Origo cikkét erről– banki kölcsönt kínáló programról minden részletet megtudhat cikkeinkből. A szeptember 1-jén elérhető otthonteremtési program az előzetes szakértői várakozások szerint alaposan felpörgeti a tranzakciószám alapján amúgy is aktív ingatlanpiacot. Összegyűjtöttük, milyen ajánlatokat kínálnak a program első napján a bankok az első otthonukat megvásárolni kívánóknak.
A Gránit Bank már az első naptól rendkívül kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel kínálja Otthon Start lakáshitel igénylés lehetőségét (az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges feltételként). A bank fejlett hitelkalkulátorral – a Gránit Hitelmix kalkulátorral – készül a rohamra, amellyel a banknál elérhető összes állami kedvezményes hitelt (Babaváró hitel, CSOK Pluszt), és a bank piaci jelzáloghitelét is kombináltan lehet vizsgálni, így személyre szabottan kiszámít a törlesztőrészletet.z ügyfél a digitális ügyfélfiókon keresztül otthonról egyetlen igénylési folyamaton belül beadhatja a kérelmét.
A Gránit Bank arról adott tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban ezret meghaladó számban érkezett be kérdés a Gránit Bank virtuális ügyintézőjéhez az Otthon Start Programmal kapcsolatban.
Lépett a CIB Bank is, 3 százalék alá ment az új 3 százalék hitelnél. A bank „induló akciót” hirdetett, mely 2025. december 31-ig érvényes Otthon Start Program megjelent tájékoztatója szerint. A banknál elérhető kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint lehet, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer forint lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.
A pénzintézet tehát a jogszabályi határ, évi 3 százalékos kamatszintnél kedvezőbb feltételek mellett nyújtja a kérdéses hitelt – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor. A CIB Bank kalulátora alapján egy 50 millió forintos kölcsönösszegnél egy nagyjából 300 forintos megtakarítást jelent havonta a törlesztőrészletben, ugyanakkor kapcsolódik még más kedvezmény is a kérdéses kölcsönhöz. A pénzintézet ugyanis 200 ezer forint jóváírást kínál az igénylőknek abban az esetben, ha a támogatott hitel kérelmét 2025.09.01 és 2025.10.31 között hiánytalanul benyújtják és a kölcsön folyósítása még az év végéig megtörténik, 0 forintos ügyfélminősítési díj mellett.
Az imént említett két bank mellett hétfőn a reggeli órákban az
A fenti két banknál is láttuk, hogy 3 százalékos kamatnál mérsékeltebb kamat mellett kedvezményekkel, jóváírásokkal szólítják meg az otthonteremtésben gondolkodókat, ami az ügyfelekért folytatott piaci verseny fokozódására utal. „A kamaton kívül a legizgalmasabbak az igényléskor elérhető, akár több százezer forint értékű jóváírások, amelyekben komoly különbségek vannak az egyes bankok között” - állítja így Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, aki szerint ezeknek meghatározó szerepük lehet majd abban, hogy az ügyfelek melyik banknál adjanak be hiteligénylési kérelmet.
Az MBH Bank 1 darab 100 ezer forint értékű MOL ajándékutalványt ad az igénylőknek 2025. december 31-ig. Feltétel a legalább 10 millió forintos hitelösszeg, hogy az igénylő MBH bankszámlával (Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz, Kedvezmény Plusz) rendelkezik, vagy igényléskor ilyet nyit, valamint az, hogy a CIG Pannónia Biztosítóval lakásbiztosítási szerződést köt, amit a hitel teljes futamideje alatt fenn is tart.
A Raiffeisen ugyancsak 100 ezer forint jóváírást ad a 2025. szeptember 30-ig igényelt és 2025. december 31-ig folyósított Otthon Start hitelekre. Ugyanekkora összegű jóváírás jár a CSOK Plusz hitelre is, ám együtt igényelve a visszatérítés csak az egyik ügylet után kapható meg.
A kamatok, a jóváírások és a kedvezmények miatt teljes visszafizetésben akár 1,4 millió forint is lehet a különbség jelenleg két banki ajánlat között
– derül az elemzői kommentárból.
Az UniCredit, valamint a K&H Bank ajánlatai cikkünk összeállításának pillanatáig egyelőre nem ismertek, de várhatóan ők is hamarosan megjelennek ajánlatukkal.