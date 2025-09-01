Már két bank is a fix 3 százalék alá ment, elindult az Otthon Start Program

Elindult Magyarország történetének egyik legnagyobb szabású, otthontermetést támogató, illetve az első otthon megszerzését segítő programja, az Otthon Start Program. A teljes futamidő alatt fix 3 százalékos kamatot kínáló, a piaci hiteleknél jóval olcsóbb, több millió forint megtakarítását lehetővé tevő – nézze meg az Origo cikkét erről– banki kölcsönt kínáló programról minden részletet megtudhat cikkeinkből. A szeptember 1-jén elérhető otthonteremtési program az előzetes szakértői várakozások szerint alaposan felpörgeti a tranzakciószám alapján amúgy is aktív ingatlanpiacot. Összegyűjtöttük, milyen ajánlatokat kínálnak a program első napján a bankok az első otthonukat megvásárolni kívánóknak.

Elindult az Otthon Start program, két bank rögtön 3 százalék alá ment a kamattal (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Két bank is a fix 3 százalékos kamat alá ment az Otthon Start indulásakor

A Gránit Bank már az első naptól rendkívül kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel kínálja Otthon Start lakáshitel igénylés lehetőségét (az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges feltételként). A bank fejlett hitelkalkulátorral – a Gránit Hitelmix kalkulátorral – készül a rohamra, amellyel a banknál elérhető összes állami kedvezményes hitelt (Babaváró hitel, CSOK Pluszt), és a bank piaci jelzáloghitelét is kombináltan lehet vizsgálni, így személyre szabottan kiszámít a törlesztőrészletet.z ügyfél a digitális ügyfélfiókon keresztül otthonról egyetlen igénylési folyamaton belül beadhatja a kérelmét.

A Gránit Bank arról adott tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban ezret meghaladó számban érkezett be kérdés a Gránit Bank virtuális ügyintézőjéhez az Otthon Start Programmal kapcsolatban.

Lépett a CIB Bank is, 3 százalék alá ment az új 3 százalék hitelnél. A bank „induló akciót” hirdetett, mely 2025. december 31-ig érvényes Otthon Start Program megjelent tájékoztatója szerint. A banknál elérhető kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint lehet, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat. A kamat a futamidő végéig fix, 2,95 százalék a THM értéke a hirdetmény alapján az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék. Az ügyfélminősítés díja alapesetben 30 ezer forint lenne, de ezt jelenleg elengedi a bank.