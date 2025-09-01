Itt a várt bejelentés az Otthon Starthoz: kettő fontos feltétel módosult

„Bárkinek. Bárhol” – Orbán Viktor miniszterelnök ezzel jelentette be nyáron a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Programot, és a jegybank mint a pénzügyi folyamatok felügyeletét ellátó egyik állami csúcsszerv most kiadott tájékoztatása alapján újabb fontos feltételnél történik változás annak érdekében, hogy a program nyújtotta lehetőségekkel minél többen tudjanak élni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis változásokat jelentett be a lakosságra vonatkozó eladósodási szabályokban, azaz elvégezte az adósságfék-szabályok aktualizálását.

Változnak az adósságfék szabályok, ez érinti az Otthon Start Programban hitelt felvevőket is (illusztráció)

Fotó: Thinstock

Otthon Start Program: ezeket az adósságfék-szabályokat kell figyelembe venni

„Az MNB az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét. A jegybank a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el” – fogalmaz a jegybank közleményében. A részletezésből kiderül, hogy az intézkedések között olyanok is vannak, melyeknek hatásuk lesz a lakossági hitelezési folyamatokra, így a most indult Otthon Start Programra is.

Az MNB az adósságfék előírásai éves felülvizsgálatának részeként

a változó jelzáloghitel-piaci folyamatokra,

az Otthon Start Programmal összefüggésben is erősödő jelzálog-hitelezésre, és

a piaci szereplők visszajelzéseire tekintettel az adósságfék szabályainak módosításáról is döntött.

Két ilyen, a lakossági ingatlanhitelezést bizonyosan érintő döntést kell kiemelni:

Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit (legalább 10 százalékos önerőelvárás) kapcsán

előírt 41 éves korhatárt a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapjától kezdődően hatályon kívül helyezi.

A korlát eltörlése támogatja a hitelezési folyamatok gördülékenységét az átalakuló piaci környezetben. Szintén a hitelezési folyamatok hatékonyságát erősíti, hogy a magasabb hitelfedezeti mutató limit igénybevételére jogosult elsőlakás-vásárló ügyfeleket 2025. decembertől jóval kisebb adminisztráció mellett, az ingatlannyilvántartásból való lekérdezés útján lesznek kötelesek azonosítani a hitelnyújtók.