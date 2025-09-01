Hírlevél

Otthon Start

Itt a várt bejelentés az Otthon Starthoz: kettő fontos feltétel módosult

Fontos tájékoztatást adott ki a jegybank: megváltoztat néhány hitelezési háttérszabályt. Ezeknek a változtatásoknak egy része érintheti az Otthon Start Programra készülőket.
Otthon Start

„Bárkinek. Bárhol” – Orbán Viktor miniszterelnök ezzel jelentette be nyáron a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Programot, és a jegybank mint a pénzügyi folyamatok felügyeletét ellátó egyik állami csúcsszerv most kiadott tájékoztatása alapján újabb fontos feltételnél történik változás annak érdekében, hogy a program nyújtotta lehetőségekkel minél többen tudjanak élni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis változásokat jelentett be a lakosságra vonatkozó eladósodási szabályokban, azaz elvégezte az adósságfék-szabályok aktualizálását.

adószámla-értesítő, adóhivatal, illusztráció, otthon start
Változnak az adósságfék szabályok, ez érinti az Otthon Start Programban hitelt felvevőket is (illusztráció)
Fotó: Thinstock

Otthon Start Program: ezeket az adósságfék-szabályokat kell figyelembe venni

„Az MNB az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét. A jegybank a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el” – fogalmaz a jegybank közleményében. A részletezésből kiderül, hogy az intézkedések között olyanok is vannak, melyeknek hatásuk lesz a lakossági hitelezési folyamatokra, így a most indult Otthon Start Programra is.

Az MNB az adósságfék előírásai éves felülvizsgálatának részeként

  • a változó jelzáloghitel-piaci folyamatokra, 
  • az Otthon Start Programmal összefüggésben is erősödő jelzálog-hitelezésre, és
  • a piaci szereplők visszajelzéseire tekintettel az adósságfék szabályainak módosításáról is döntött. 

Két ilyen, a lakossági ingatlanhitelezést bizonyosan érintő döntést kell kiemelni:

Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit (legalább 10 százalékos önerőelvárás) kapcsán 

előírt 41 éves korhatárt a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapjától kezdődően hatályon kívül helyezi.

A korlát eltörlése támogatja a hitelezési folyamatok gördülékenységét az átalakuló piaci környezetben. Szintén a hitelezési folyamatok hatékonyságát erősíti, hogy a magasabb hitelfedezeti mutató limit igénybevételére jogosult elsőlakás-vásárló ügyfeleket 2025. decembertől jóval kisebb adminisztráció mellett, az ingatlannyilvántartásból való lekérdezés útján lesznek kötelesek azonosítani a hitelnyújtók.

A másik, hogy az MNB a jövedelemarányos eladósodottsági szabályokat is felülvizsgálta, figyelembe véve az elmúlt évek bérkiáramlását. Az MNB az elmúlt évek erős nominális béremelkedése okán az utoljára 2023. júliusban módosított, a magasabb, 

legfeljebb 60 százalékos jövedelemarányos eladósodottságot lehetővé tevő 600 ezer forintos jövedelmi küszöböt 800 ezer forintra emeli. 

Továbbá az adósságfék előírások alkalmazása alól mentesítő, kisösszegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli (valamint a bankok által javasolt egyéb technikai módosításokat is átvezeti 2026. január 1-jétől).

A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése nyomán az adósságfék szabályokat módosító rendelet várhatóan a következő napokban jelenik meg a Magyar Közlönyben

– jelzi a jegybank.

Az MNB emellett több más, elsősorban a piaci finanszírozói oldalt, azaz a bankokat érintő szabályváltoztatásról is döntött. A jegybank úgy látja, hogy a bankok hazai tőkehelyzete továbbra is erős, és profitabilitás okán az intézkedések a bankok hitelezési képességét, valamint a hitelezési kondíciókat nem befolyásolja érdemben. Az előírás a bankok sokkellenálló képességét célzottan, az emelkedett kockázattal érintett szegmensekben növeli.

 

