Otthon startosok, figyelem: megjelent egy rendeletmódosítás, ezeket a dátumokat jegyezze meg!

Miként az Origo a jegybanki tájékoztatás alapján megírta, az MNB az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét. A jegybank a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el. A részletezésből kiderül, hogy az intézkedések között olyanok is vannak, melyeknek hatásuk lesz a lakossági hitelezési folyamatokra, így a most indult Otthon Start Programra is. Az ezekkel összefüggő jegybanki rendeletmódosítás megjelent a Magyar Közlönyben.

Az Otthon Start Program figyelemfelhívó köztéri plakátja (illusztráció)

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Otthon Startos és piaci lakáshitelesek: ezekre a dátumokra kell figyelni

A rendeletmódosítással érintett változások nem egyszerre, hanem az időbeni ütemezésüket tekintve egymáshoz képest eltolva lépnek hatályba. A rendelet szövegezésből az alábbiak állapíthatók meg:

Egy, az önerőt érintő változás már kedden hatályba lép.

2025. december 1-jével lép hatályba az a változás, amely alapján a hitelnyújtónak (azaz a banknak) az ingatlannyilvántartás adatai mellett az adós (ha van: adóstárs is) nyilatkozatát is figyelembe kellett a venni a hitelkérelem elbíráslásakor az ingatlan forgalmi értékének 90 százalékának meghatározásához (a hiteligénylők oldaláról ez a legkisebb jelentőségű változás)

2026. január 1-jétől emelkedik a jövedelmi küszöb, melyeket a bankoknak az adósságfék-szabályok betartása érdekében figyelembe kell venniük, mikor ügyfeleiknek hiteleznek.

A Bank360 összefoglalója alapán bemutatjuk, hogy ezek a módosítások milyen változást jelentenek azoknál az ügyfeleknél, akik banki jelzáloghitellel vásárolnának lakóingatlant. Fontos rögzíteni, hogy ezek a módosítások valamennyi ingatlanhitel esetén alkalmazandók, de jelentőségüket most még inkább kiemeli, hogy a szeptember 1-jével elindult Otthon Start Program miatt dömping várható a bankoknál.

Önerő: összhangba került a jegybanki szabály az Otthon Start Programmal

Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt 90 százalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon Start Program szintén 10 százalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.

Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet a keddi naptól (szeptember 2-tól kezdődően) az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant.

Ennek azonban továbbra is feltétele, hogy az ügyfél korábban nem rendelkezett legalább 50 százalékos lakástulajdonnal.