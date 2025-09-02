Otthon startosok, figyelem: megjelent egy rendeletmódosítás, ezeket a dátumokat jegyezze meg!

Miként az Origo a jegybanki tájékoztatás alapján megírta, az MNB az elmúlt évek gyakorlatával összhangban áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitel-piacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét. A jegybank a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el. A részletezésből kiderül, hogy az intézkedések között olyanok is vannak, melyeknek hatásuk lesz a lakossági hitelezési folyamatokra, így a most indult Otthon Start Programra is. Az ezekkel összefüggő jegybanki rendeletmódosítás megjelent a Magyar Közlönyben.
A rendeletmódosítással érintett változások nem egyszerre, hanem az időbeni ütemezésüket tekintve egymáshoz képest eltolva lépnek hatályba. A rendelet szövegezésből az alábbiak állapíthatók meg:
A Bank360 összefoglalója alapán bemutatjuk, hogy ezek a módosítások milyen változást jelentenek azoknál az ügyfeleknél, akik banki jelzáloghitellel vásárolnának lakóingatlant. Fontos rögzíteni, hogy ezek a módosítások valamennyi ingatlanhitel esetén alkalmazandók, de jelentőségüket most még inkább kiemeli, hogy a szeptember 1-jével elindult Otthon Start Program miatt dömping várható a bankoknál.
Meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt 90 százalékos hitelfedezeti érték (LTV) mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon Start Program szintén 10 százalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.
Az MNB módosítása feloldotta ezt az ellentétet, eltörölte a 41 éves korhatárt, így már életkori korlát nélkül lehet a keddi naptól (szeptember 2-tól kezdődően) az első lakásvásárlás előtt álló igénylőknek akár 90 százalékig is hitellel terhelni az ingatlant.
Ennek azonban továbbra is feltétele, hogy az ügyfél korábban nem rendelkezett legalább 50 százalékos lakástulajdonnal.
Azt is rögzíteni kell, hogy az itt taglalt módosítás egy keretszabályt jelent, egy némi leegyszerűsítéssel, egy lehetőséget, ameddig legfeljebb elmehetnek a bankok. A pénzintézeteknek lehetőségük van ennél szigorúbb belső szabályok alkalmazásáa, ami akár ennél alacsonyabb hitellel terhelési arányt jelent (azaz egy bank dönthet úgy, hogy az ingatlant nem 90, hanem például csak 80 vagy 70 százalékáig terheli hitellel).
A bérek emelkedésével magyarázza az MNB, hogy 600 ezerről 800 ezer forintra emelkedik 2026. januártól a jövedelem nagyobb terhelhetőségének a határa.
Legalább 10 éves kamatperiódusú hiteleknél ez azt jelenti, hogy nem a jövedelem felét terhelheti a hitel törlesztőrészlete, hanem akár a 60 százalékát is.
Vagyis 2026. január 1-jétől egy nettó 600 ezer forintot kereső igénylő legfeljebb 300 ezer forintos törlesztőt vállalhat, a jelenlegi 360 ezer forinttal szemben. A nettó 800 ezer forintot keresők pedig akár 480 ezer forintos törlesztőrészletet is vállalhatnak.
A kisebb összegű hiteleket is érintette egy változás: az adósságfék előírások alkalmazása alól mentesítő, kisösszegű hitelekre vonatkozó limitet 450 ezer forintról 550 ezer forintra emeli a jegybank januártól. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 550 ezer forintnál kisebb összegű hiteleknél nem kötelező alkalmazni az adósságfék szabályokat.