Brutális verseny várható az Otthon Start hitelért

A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start Programban a következő fél évben, idén szeptember és jövő február között. Ezen belül 3,7 százalék részvétele nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges a kérdésben – derült ki a GKI szeptember elején végzett 1000 fős reprezentatív felméréséből.

Az Otthon Start Program berobbanása soha nem látott mozgást idézett elő a lakáspiacon

Fotó: Hírtv.hu

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni az Otthon Start hitelt

Ha csak a "nagyon valószínű" választ adókról feltételezik, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 152 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben. Összehasonlításképpen: tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6-8 százalék). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban (19 százalék) a vállalkozók terveznek élni a támogatással, de magas (15 százalék) a közép- és felsővezetők aránya is. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka, a fizikai dolgozók 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is

A 18-29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű", míg további 10 százaléka a „kissé valószínű" lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya. Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már "nézelődőként" jelen vannak a piacon. A 30-39 évesek csaknem ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak. A 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8 százalék). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.