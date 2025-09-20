Szakértő mondja el, milyen banánhéjakon csúszhat el az Otthon Start hitel

Kormányzati tájékoztatás szerint a szeptember 1-jén indult Otthon Start Programban az első két hétben átlagosan naponta 1000 új hitelt vettek fel. Az első otthon megszerzését életkori behatárolás nélkül támogató fix 3 százalékos konstrukció valósággal felrobbantotta az ingatlanpiacot: a nagy ingatlanközvetítő hálózatoknál már augusztusban jelentősen megnőtt az érdeklődések és az ingatlanmegtekintések száma. S mivel a program keretrendszere – igen széles ívet rajzolva azok körül, de mégis – behatárolja a fix 3 százalékos kölcsönnel megszerezhető ingatlanok körét, a program indulását követően felgyorsult azok kiforgási sebessége. Vagyis amennyiben nem szeretnénk halogatni az ingatlanvásárlást a konstrukció felhasználásával, úgy érdemes figyelni, hogy hiteligénylésünk, egyáltalán, otthonteremtési terveink ne csússzanak el banánhéjakon.

Az Otthon Start Programot népszerűsítő köztéri plakát Budapesten (illusztráció)

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Tájkép a fix 3 százalékos Otthon Start Program indulása után

Túlzás nélkül kijelenthető: az Otthon Start program indulásával a korábbinál is kiélezettebb verseny alakult ki a lakások és a házak piacán a vevők körében. A program első két hetében benyújtott, 10 ezernél is több igénylés nemcsak a program sikerét jelzi, hanem nagyobb ingatlanpiaci forgalmat is mutat. Összehasonlításként: júliusban a jegybanki adatok szerint 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek.

Ráadásul ez csak a kezdet: az előrejelzések szerint a következő fél évben akár 135–205 ezer háztartás is beléphet a programba, ami több lakáspiaci tranzakciót hozhat, mint amennyi tavaly egész évben történt. S bár az eddig benyújtott igények mindegyikéből nem lesz hitel, az érdeklődés nagy, még ha régiónként, nagyobb településeken belül városrészenként is óriási eltérések vannak abban.

Általánosságban kijelenthető, hogy

az Otthon Start Programnak köszönhetően megnőtt az azzal megszerezhető ingatlanok forgási sebessége, azaz kevesebb időt töltenek a piacon;

a konstrukciónak köszönhetően tapasztalható némi áremelkedés, ám a korábbi túlzó, apokaliptikus jóslatoktól ennek mértéke messze elmarad (és az első hitelezési hullámot követő kiegyenlítődés miatt, amikortól a piacon maradt ingatlanok, illetve oda újonnan bekerült lakások körül forog majd a vevői érdeklődés, nem is várható ezek teljesülése).

A keresleti oldal kiélezett versenyhelyzetében nem sok idő tér és idő jut arra, hogy hibázzanak azok, akik a kinézett néhány ingatlan valamelyikében látják első otthonukat.

Mielőtt azonban az első tapasztalatok alapján azonosítható kisebb nehézségekről, tévesztésekről szólnánk, nézzük meg az ingatlanpiac közvetítői szereplőinek tapasztalatait!

A Duna House helyzetértékelése szerint a program bejelentése után, a nyár végére megfigyelt élénkülés és a szeptemberi stabilizálódás azt vetíti előre, hogy az ingatlanmutatások száma tartósan magas szinten maradhat, ami a tranzakciószámokban is pozitív pályát jelez.

A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges egyes hónapokban.