Szakértő mondja el, milyen banánhéjakon csúszhat el az Otthon Start hitel

Kormányzati tájékoztatás szerint a szeptember 1-jén indult Otthon Start Programban az első két hétben átlagosan naponta 1000 új hitelt vettek fel. Az első otthon megszerzését életkori behatárolás nélkül támogató fix 3 százalékos konstrukció valósággal felrobbantotta az ingatlanpiacot: a nagy ingatlanközvetítő hálózatoknál már augusztusban jelentősen megnőtt az érdeklődések és az ingatlanmegtekintések száma. S mivel a program keretrendszere – igen széles ívet rajzolva azok körül, de mégis – behatárolja a fix 3 százalékos kölcsönnel megszerezhető ingatlanok körét, a program indulását követően felgyorsult azok kiforgási sebessége. Vagyis amennyiben nem szeretnénk halogatni az ingatlanvásárlást a konstrukció felhasználásával, úgy érdemes figyelni, hogy hiteligénylésünk, egyáltalán, otthonteremtési terveink ne csússzanak el banánhéjakon.
Túlzás nélkül kijelenthető: az Otthon Start program indulásával a korábbinál is kiélezettebb verseny alakult ki a lakások és a házak piacán a vevők körében. A program első két hetében benyújtott, 10 ezernél is több igénylés nemcsak a program sikerét jelzi, hanem nagyobb ingatlanpiaci forgalmat is mutat. Összehasonlításként: júliusban a jegybanki adatok szerint 7324 lakáshitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek.
Ráadásul ez csak a kezdet: az előrejelzések szerint a következő fél évben akár 135–205 ezer háztartás is beléphet a programba, ami több lakáspiaci tranzakciót hozhat, mint amennyi tavaly egész évben történt. S bár az eddig benyújtott igények mindegyikéből nem lesz hitel, az érdeklődés nagy, még ha régiónként, nagyobb településeken belül városrészenként is óriási eltérések vannak abban.
Általánosságban kijelenthető, hogy
A keresleti oldal kiélezett versenyhelyzetében nem sok idő tér és idő jut arra, hogy hibázzanak azok, akik a kinézett néhány ingatlan valamelyikében látják első otthonukat.
Mielőtt azonban az első tapasztalatok alapján azonosítható kisebb nehézségekről, tévesztésekről szólnánk, nézzük meg az ingatlanpiac közvetítői szereplőinek tapasztalatait!
A piaci várakozások alapján fokozatos élénkülésére lehet számítani: az év utolsó hónapjaiban a havi tranzakciószám 12 és 15 ezer között alakulhat, de optimistább előrejelzések szerint akár 17-19 ezer tranzakció is lehetséges egyes hónapokban.
A belföldi lakáspiacon a nyáron átlagosan 5,8 százalékos alku volt jellemző, a következő hónapokban azonban szinte biztosan szűkül az alku mértéke minden részpiacon.
Mit tegyen az, aki a program feltételeinek megfelel, és nem akar lecsúszni a kiválasztott ingatlanról? Még ha felkészülten is vág bele a vásárlási, ezen belül a fix 3 százalékos hitel igénylésének folyamatába, akkor is érdemes figyelni az alábbi szakértői kommentárokra.
Az Origo a BiztosDöntés.hu független pénzügyi portál munkatársait kérdezte arról, az első néhány hét milyen tapasztalatokat hozott az Otthon Start program fix 3 százalékos kölcsönének igénylésével kapcsolatban. Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője válaszában jelezte, hogy a hiteligénylők több buktatón hasalhatnak el, ideértve elsőre egyértelműnek vagy nyilvánvalónak tűnő feltételek mélyebb összefüggéseit. Gergely Péter és a portál szakértői ezekből gyűjtötték össze a tapasztalataik szerint legjellemzőbbeket, amikre érdemes felkészülni és figyelni.
Az Otthon Start hitel egyik fontos előnye, hogy akár 10 százalékos saját forrással is elindítható a folyamat. Az igénylők azonban gyakran meglepődve tapasztalják, hogy ez a szabály nem mindenkire érvényes. Általánosságban véve a lakáshitelezésre vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) MNB 32/2014. (IX. 10.) rendelete szerint
10 százalékos önerőre akkor lehet jogosult valaki, ha korábban nem volt 50 százalékot elérő vagy meghaladó ingatlantulajdona.
Ez azt jelenti például egy házaspárnál – vagy akkor, ha a szülő is bevonásra kerül adóstársként a hitelbe –, hogy mindenkinek meg kell felelnie az MNB rendeletének.
„Ezért, ha bármelyiküknek volt 50 százalékot elérő tulajdonrésze, akkor legalább 20 százalékos önerőre lesz szükségük a vásárláshoz” – mondta Gergely Péter.
Ezzel szemben az Otthon Start rendelet lazább feltételeket ír elő, és az 50 százalékot elérő tulajdoni rész is elfogadott az igényléshez. Ráadásul házastársaknál elegendő, ha csak az egyik fél teljesíti az első lakásra vonatkozó előírásokat, mint ahogy a szülőkre sem vonatkozik ez a kitétel, ha adóstárként kerülnek bevonásra
– tette hozzá a szakértő. Ennél a feltételnél tehát nem teljes mértékű a két jogszabály összehangolása, ami szül némi bizonytalanságot és meglepetést.
Egy technikai jellegű probléma jelenleg a Lechner Tudásközponthoz köthető. Ahhoz ugyanis, hogy a 10 százalékos önerővel megvalósulhasson a hitelfelvétel, az igénylőknek rendelkezniük kell egy igazolással arról, hogy megfelelnek az MNB rendelet előírásainak. Jelenleg a Központ már nem adja ki ezt az igazolást, arra hivatkozva, hogy a bankoknak be kell tudniuk jelentkezni a nyilvántartásba. Azonban ez a technikai háttér még nem működik. Addig viszont nem történhet befogadás sem bírálat olyan igényléseknél, amelyeket 10 százalék önerővel tudnának finanszírozni.
Alapesetben – ha nem 10 százalékos önerővel történne az igénylés – az Otthon Start lakáshitelhez nem szükséges igazolást benyújtani arról, hogy az igénylő(k) megfelel(nek) a rendeletben előírt első lakásvásárlók fogalmának. Erről a Lechner Tudásközpont a hivatalos oldalán már szeptember 4-én közleményt jelentetett meg.
Mit lépnek ilyenkor a hiteligénylők? Gergely Péter szerint a jogosultságot az Otthon Start rendelet mellékletében található nyilatkozattal igazolják saját büntetőjogi felelősségük tudatában az igénylők. Ám ha valaki rosszul emlékszik arra, hogy az elmúlt 10 évben milyen ingatantulajdonai voltak, és jóhiszeműen úgy nyilatkozik, hogy jogosult az Otthon Startra, a későbbi ellenőrzéseknél komoly büntetést is kaphat. Azaz vissza kell fizetnie a kamattámogatást is az előírások szerint.
Gyakori probléma az is, hogy az ingatlan valós állapota nem egyezik meg az ingatlannyilvántartásban szereplő adatokkal.
Ez legtöbbször a családi házaknál fordul elő, ahol a tulajdonosok sokszor hozzáépítettek, átépítettek vagy lebontottak, anélkül, hogy a szükséges engedélyeket beszerezték volna
– vázolta az Origónak a szakértő.
Ezek a jogilag rendezetlen állapotok – engedély nélküli bővítések, bontások, vagy a térképen nem feltüntetett változások – az értékbecslés során derülnek ki, a következményük pedig az lehet, hogy a bank nem fogadja el az ingatlant fedezetként. Azaz: nem ad rá hitelt.
Ahogy az imént már szó volt róla, az Otthon Start hitellel megvásárolható ingatlanok piacának szűkülése jelentős kihívások elé állítja a vevőket. Budapesten viszonylag kevés olyan lakás van, amely megfelel a szigorú, 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafonnak. Így az igénylőknek kompromisszumot kell kötniük, és az eredeti tervekhez képest kevésbé frekventált kerületekben, vagy felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanok között keresgélniük.
A hitelképes ingatlanok hiánya mellett a hitelfelvételhez elengedhetetlen értékbecslés is okozhat fejfájást.
A vételár és az értékbecslő által megállapított forgalmi érték közötti ugyanis maximum 20 százalék lehet a különbség. Fontos, hogy alapos piaci felmérés előzze meg az ingatlan kiválasztását.
Mivel a vételár és a tényleges forgalmi érték között nagy lehet a különbség, érdemes értékbecslést kérni, mielőtt letesszük a foglalót - tanácsolja a BiztosDöntés.hu szakértője.
Sokan azt gondolják, hogy az Otthon Start hitelnél automatikusan 25 évre vehetnek fel lakáshitelt. A jogszabályban ugyan nincs felső korhatár, azonban az igénylő életkora mégis korlátot szabhat. A bankok belső szabályzatai eltérőek, de általánosságban elmondható, hogy a futamidő végéig az igénylő nem lehet 70-75 éves.
Ez azt jelenti, hogy például egy 50 éves igénylő már nem feltétlenül kaphat mindenhol 25 évre Otthon Start hitelt
– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, mivel a hitel futamideje a legtöbb esetben a kérelem benyújtásakor érvényes szabályokhoz igazodik.
A szakértő úgy látja, hogy az Otthon Start Program bevezetése hasonló a korábbi, nagyszabású támogatási programok (például a CSOK, Babaváró) indulásához: jelenleg a tapogatózás és türelmes várakozás időszaka zajlik, és a bankoknak is időre van szükségük, hogy minden zökkenőmentesen működjön.
Mi történt a FIX 3 százalékos lakáshitel indulása óta? Nézze meg az alábbi videót!