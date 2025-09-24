Élne az Otthon Start hitellel? Ezt mindenképp tudnia kell!

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa. Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására.

Az Otthon Start program berobbanása soha nem látott mozgást idézett elő a lakáspiacon

Fotó: Hírtv.hu

Rengeteg új lakás épül a következő években, amely az Otthon Start programnak megfelel

Nemrégiben egy, az Otthon Start programhoz kapcsolódó fontos rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani.

Ez rendkívüli mértékben felgyorsíthatja az újépítésű lakások építését az engedélyezési folyamat egyszerűsítésével, vagyis érdemeben növelheti a lakáskínálatot.

A kiemelő rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Az első elkészült lakások fizikai átadására jövő év második felében lehet számítani.

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, és 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet. A munkahelyteremtés és a növekvő fogyasztás pedig együtt jelentősen emeli a GDP-t. Az Otthon Start program tehát nem csupán a lakhatási kihívásokra ad választ, hanem hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedés alapjainak megerősítéséhez, mellyel nem csupán lakáspolitikai célt, hanem nemzetstratégiai érdeket is szolgál.