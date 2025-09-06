Új esély a romos lakásoknak – az Otthon Start felpörgetheti a keresletet

Az ingatlanpiacon eddig az volt a jellemző, hogy aki tehette, kész, beköltözhető lakást vásárolt, hiszen a szakemberhiány és az építőanyag-drágulás miatt komoly teherrel járt egy korszerűsítés. A Zenga szerint most azonban a magas árak sok kerületben már átlépik az államilag támogatott határt, így egyre többen keresnek olyan környékeket, ahol még találni az Otthon Start feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat.

Várhatóan nem ugrik meg a kereslet az Otthon Start miatt a felújítandó lakások iránt / Fotó: Shutterstock

Erre számíthatunk az Otthon Start miatt

A romos lakások iránti kereslet ettől még nem fog látványosan növekedni – véli a portál szerint Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodáinak vezetője. Tapasztalata alapján ezek továbbra is inkább a felújítással foglalkozó vállalkozók célpontjai maradnak, akik korszerűsítés után már 1,5 millió forint feletti áron adják tovább az ingatlanokat, de a szakértő szerint ezekre is lesz kereslet azok részéről, akik egyébként sem felelnek meg az Otthon Start feltételeinek, és piaci alapú lakáshitellel vásárolnak.

A dél-pesti kerületekben ugyanakkor más a helyzet, itt jellemzően 900 ezer - 1,1 millió forintos négyzetméterárak a jellemzőek. Ritkán ez alatt is hozzá lehet jutni ingatlanokhoz, de azok kifejezetten rossz állapotúak. Természetesen 1,1 millió forint felett is hirdetnek – elsősorban egy-másfél szobás, csúsztatott zsalus és panel – lakásokat, melyek hirdetési ára egészen 1,5 millió forintig kúszik fel.

Marosvölgyi Gabriella, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodavezetője szerint

Csepelen és az agglomerációban még az 1 millió forint feletti árakat is sokan túlzónak érzik, az 1,2 millió fölötti meghirdetett lakásokra pedig alig találnak vevőt.

Úgy látja, kérdéses, hogy az elkövetkező hónapok milyen áremelkedést hoznak. Az Otthon Start hitelprogram miatt ugyanakkor azt lehet tapasztalni, hogy az eladók kitartják és emelik az árakat, a vevők pedig beletörődtek, hogy hirdetési áron vagy akár csak felfelé történő licittel tudnak vásárolni. Az alku szinte teljesen eltűnt a piacról.

Nem mindenkinek éri meg a felújtás

Rácz Gyula ingatlanszakértő úgy látja, hogy a XVIII. kerület környékén az elmúlt két hónapban mintegy 10 százalékkal emelkedtek az árak, pedig már az állampapír-pénzek ingatlanpiacra áramlása miatti várakozások is jelentős mértékben felfelé hajtották az árakat a tavalyi év végén és az idei év elején. Bár még találni jó állapotú lakásokat az Otthon Start határán belül,

a felújítandó ingatlanok vásárlása csak első pillantásra tűnik olcsóbbnak: egy közepes méretű lakás teljes felújítása, 10–15 millió forintot is felemészthet.

Egy 50–60 négyzetméteres lakás korszerűsítése 200–250 ezer forint négyzetméterenként, vagyis 10–15 millió forintos kiadást jelenthet.