Dupla segítség a fiataloknak: jól kombinálható az Otthon Start hitellel a munkáltatói lakhatási támogatás

Stabil otthon, biztos munkahely – ezt kínálja a 2025-ben bevezetett két új lakhatást segítő elem, az Otthon Start program és a cafeteriaként szabadon adható munkáltatói lakhatási támogatás. Az első új elem idén év elején érkezett, mégpedig 2025. január 1-jétől a munkáltató lakhatási támogatást adhat a fiatal, 35 év alatti munkavállalóinak béren kívüli juttatás formájában. A munkáltató számára azért kedvező ez a juttatási forma, mert az adózása hasonló a SZÉP-kártyáéhoz, 28 százalékos adó terheli csupán.

A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon Start fix 3%-os kamatozású lakáshitelével./Fotó: Shutterstock

Az akár havi 150 ezer forintos összeget (évi 1,8 millió forintot) lakbérre vagy lakáshitel törlesztésre is fordíthatják. A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshitel-törlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Ez a béren kívüli támogatási elem kedvező feltételeket teremthet az első lakásuk megvásárlását tervező, legfeljebb 35 éves fiatalok számára, ráadásul jól kombinálható az Otthon Start programmal: a munkavállaló egyszerre veheti igénybe Otthon Start hitelt az első lakás megvásárlásához, és emellett kaphat munkáltatói lakhatási támogatást is, ami segítheti a hiteltörlesztés terheinek enyhítését − írja elemzésében az Oeconomus.

Jól látható, hogy az új cafeteriaelem mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak kedvező lehet több szempontból is: a munkáltató kedvező adózás mellett nyújthatja, így munkaerőköltséget csökkenthet, miközben a munkavállaló számára adómentes és a támogatást beforgathatja az Otthon Start hitelének törlesztésébe. Így támogathatják a munkáltatók dolgozóik stabil lakhatását.

A fiatalokat munkavállalásra ösztönözheti az Otthon Start

Az Otthon Start program és a munkáltatói lakhatási támogatás komplex, egymást erősítő eszközök lehetnek, amelyek jelentősen javíthatják a fiatalok lakhatását és munkaerőpiaci pozícióját Magyarországon. Csökkenhet a fiatalok munkanélkülisége és a a tanulásban vagy munkában nem részt vevők (NEET) aránya is, vagyis ösztönzően hathat a munkavállalásra. A béren kívüli juttatásokkal pedig versenyképesebbé válik az adott munkahely a fiatalok körében, jobban meg tudja tartani a munkavállalóit, illetve segít a tehetségek odacsábításában is.