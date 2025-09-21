Fontos szerepe lehet az egészségpénztáraknak az Otthon Start Programban

Az egészségpénztári megtakarítások alakulásának is jót tehet a szeptember elseje óta elérhető Otthon Start hitel, miután az új támogatott konstrukció megjelenése még az idén több tízezer új lakáshitel-szerződést hozhat a piacra, amelyek törlesztéséhez – bizonyos feltételek mellett – az egészségpénztári megtakarítások is felhasználhatók – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője vasárnap.

Az Otthon Start Program hitelét is fizethetjük a megtakarításokból

A szakértő emlékeztetett arra: a most érvényben lévő szabályozás szerint az egészségpénztári megtakarításokból havonta a bruttó minimálbér 15 százaléka fordítható jelzáloghitel-törlesztésre, ami – figyelembe véve a minimálbér 290 800 forintos, havi bruttó összegét –

havonta legfeljebb 43 620,

évente pedig 523 440 forint lehet.

A törlesztésre fordítható, éves összeg alapján 104 688 forint adó-visszatérítés jár a pénztártagoknak. Az adó-visszatérítés lehetősége mellett további előnyt jelent, hogy a pénztártag munkáltatója is hozzájárulhat a befizetésekhez – így a törlesztéshez is –, illetve azok a házaspárok, akik adóstársként törlesztenek jelzáloghitelt, külön pénztári számla nyitásával akár meg is duplázhatják a kedvezmény összegét

– részletezte a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter szerint a törlesztési lehetőség vonzerejét jelentősen növelte az a jogszabályi változás is, amely alapján 2025. július elsejétől megszűnt a 180 napos várakozási idő az egészségpénztári ernyőszolgáltatásoknál. Ennek nyomán – tette hozzá – az egyéni számlára érkező befizetések akár azonnal is felhasználhatók az önsegélyező szolgáltatások (így például a jelzáloghitel-törlesztés vagy az iskolakezdés) finanszírozására.

Egészségpénztárak: hat hónap alatt bő kétmilliárd forint ment törlesztésre

„Mindezek nyomán szinte biztosra vehető, hogy az előttünk álló időszakban is tovább növekszik majd a jelzáloghitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege” – mondta a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.