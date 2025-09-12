Hatalmas felvásárlás jöhet a filmiparban, elképesztő méretű médiaóriás születhet

A Paramount Skydance, az ügyhöz közel álló források szerint a Warner Bros. Discovery (WBD) felvásárlására készül, és az ajánlattételre akár már a jövő héten sor kerülhet. A CNBC értesülései szerint a Paramount Skydance a WBD egészének átvételére tenne készpénzes ajánlatot, de annak nagyságáról még nem állnak rendelkezésre információk.
A médiaipar átalakuláson megy keresztül, mivel a streaming felforgatta a fizetős tévécsatornák piacát.
A Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery egyesülése egy médiaóriást hozna létre, amely hatalmas fizetős tévécsatorna-portfólióval, sportközvetítési jogok széles skálájával és két nagy filmstúdióval rendelkezne.
A Paramount Skydance a CBS műsorszóró hálózat, valamint olyan fizetős tévécsatornák tulajdonosa, mint a BET, az MTV és a Nickelodeon, valamint a Paramount+ streaming szolgáltatás. Filmstúdiójában olyan filmek készültek, mint a „Keresztapa”, a „Top Gun” és a „Forrest Gump”.
A WBD-hez pedig olyan csatornák tatoznak, mint a CNN és a TNT, valamint az HBO és a HBO Max streaming szolgáltatás. A Warner Bros. filmstúdió szintén jelentős múlttal rendelkezik, és olyan franchise-ok szellemi tulajdonát birtokolja, mint a „Harry Potter”, a „Gyűrűk Ura”, valamint a DC Comics képregények.
Mindkét vállalat számtalan jelentős sportközvetítési joggal is rendelkezik, és az egyesülés nyomán egy kézbe kerülne az NFL, az MLB, számos egyetemi futball- és kosárlabda-csapat, valamint más jelentős sportágak mérkőzéseinek közvetítési joga.
A Warner Bros. Discoveryvel kapcsolatos további hír, hogy a társaság nemrégiben bejelentette: szétválasztja globális tévéhálózati üzletágát streaming üzletágától és stúdióitól. A streaming és stúdió portfóliót Warner Bros.-ra nevezik át, míg a globális tévés üzletág neve – amely egy sor fizetős tévéhálózatot, köztük a TNT-t és a CNN-t is birtokolja majd – Discovery Global lesz.
A filmiparban az elmúlt időszakban több jelentős fúzió is végbement, amelyek közül a következők voltak a legnagyobb tranzakciók:
A globális filmgyártás az elmúlt években ismét felfelé ívelt, és már meghaladja a világjárvány előtti szintet. A prognózisok szerint a film- és videópiac az idén várhatóan eléri a 328,49 milliárd dollárt, ami 6,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A mozipiac bevételei pedig az előrejelzések szerint 86 milliárd dollár körül alakulhatnak.
Az iparágban bekövetkezett egyik legfontosabb változás az elmúlt időszakban a hagyományos tévécsatornák nézettségének jelentős csökkenés volt, ez a szegmens egyre gyorsabban hanyatlik, bár még nem tekinthető „halottnak”.
Ezt a trendet a streaming szolgáltatások felé való elmozdulás vezérli, ugyanis a tartalomfogyasztók egyre inkább az igény szerinti tartalmakat és a személyre szabott élményeket részesítik előnyben, ami a kábeltévé-előfizetések fokozatos megszűnéséhez vezet. Míg egyes élő események és nagyszabású produkciók továbbra is a lineáris tévében jelennek majd meg, ennek a területnek a jövője a digitális technológiákhoz való alkalmazkodás és a streaming platformokkal való integráció lehet.