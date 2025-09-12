Hatalmas felvásárlás jöhet a filmiparban, elképesztő méretű médiaóriás születhet

A Paramount Skydance, az ügyhöz közel álló források szerint a Warner Bros. Discovery (WBD) felvásárlására készül, és az ajánlattételre akár már a jövő héten sor kerülhet. A CNBC értesülései szerint a Paramount Skydance a WBD egészének átvételére tenne készpénzes ajánlatot, de annak nagyságáról még nem állnak rendelkezésre információk.

Fotó: YouTube

Médiaóriás születhet a Paramount Skydance lépése nyomán

A médiaipar átalakuláson megy keresztül, mivel a streaming felforgatta a fizetős tévécsatornák piacát.

A Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery egyesülése egy médiaóriást hozna létre, amely hatalmas fizetős tévécsatorna-portfólióval, sportközvetítési jogok széles skálájával és két nagy filmstúdióval rendelkezne.

A Paramount Skydance a CBS műsorszóró hálózat, valamint olyan fizetős tévécsatornák tulajdonosa, mint a BET, az MTV és a Nickelodeon, valamint a Paramount+ streaming szolgáltatás. Filmstúdiójában olyan filmek készültek, mint a „Keresztapa”, a „Top Gun” és a „Forrest Gump”.

A WBD-hez pedig olyan csatornák tatoznak, mint a CNN és ​​a TNT, valamint az HBO és a HBO Max streaming szolgáltatás. A Warner Bros. filmstúdió szintén jelentős múlttal rendelkezik, és olyan franchise-ok szellemi tulajdonát birtokolja, mint a „Harry Potter”, a „Gyűrűk Ura”, valamint a DC Comics képregények.

Mindkét vállalat számtalan jelentős sportközvetítési joggal is rendelkezik, és az egyesülés nyomán egy kézbe kerülne az NFL, az MLB, számos egyetemi futball- és kosárlabda-csapat, valamint más jelentős sportágak mérkőzéseinek közvetítési joga.

A Warner Bros. Discoveryvel kapcsolatos további hír, hogy a társaság nemrégiben bejelentette: szétválasztja globális tévéhálózati üzletágát streaming üzletágától és stúdióitól. A streaming és stúdió portfóliót Warner Bros.-ra nevezik át, míg a globális tévés üzletág neve – amely egy sor fizetős tévéhálózatot, köztük a TNT-t és a CNN-t is birtokolja majd – Discovery Global lesz.

A Paramount filmstúdió egyik büszkesége a Top Gun

Fotó: YouTube

A filmipar legnagyobb felvásárlásai

A filmiparban az elmúlt időszakban több jelentős fúzió is végbement, amelyek közül a következők voltak a legnagyobb tranzakciók:

A Disney 2019-ben felvásárolta a 21st Century Foxot (71,3 milliárd dollár): ez a mérföldkőnek számító egyesülés két nagy hollywoodi stúdiót hozott össze, jelentősen bővítve a Disney filmes és televíziós tartalmait.

A Skydance és a Paramount 2024-ben bejelentett egyesülése (28 milliárd dollár): az üzlet keretében a Skydance egybeolvadt a Paramount Globallal, amely a Paramount Pictures és más jelentős eszközök, például a CBS és az MTV tulajdonosa.

A Sony 1989-ben felvásárolta a Columbia Picturest (3,4 milliárd dollár): a film- és televíziós piacon érdekelt vállalat megvásárlásával egy klasszikus hollywoodi stúdió került a Sony birtokába.

A Disney 2006-ban átvette a Pixart (7,4 milliárd dollár): a tranzakció nyomán az elismert animációs stúdió tartalmainak forgalmazási jogai a Disney-hez kerültek.

A Disney 2009-ben felvásárolta a Marvel Entertainmentet: a Pixar után a Disney a Marvelt is megvásárolta, ez az üzlet hihetetlenül sikeresnek bizonyult a Marvel Cinematic Universe megjelenésével.

Megállíthatatlanul tör előre a streaming

A globális filmgyártás az elmúlt években ismét felfelé ívelt, és már meghaladja a világjárvány előtti szintet. A prognózisok szerint a film- és videópiac az idén várhatóan eléri a 328,49 milliárd dollárt, ami 6,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A mozipiac bevételei pedig az előrejelzések szerint 86 milliárd dollár körül alakulhatnak.

Az iparágban bekövetkezett egyik legfontosabb változás az elmúlt időszakban a hagyományos tévécsatornák nézettségének jelentős csökkenés volt, ez a szegmens egyre gyorsabban hanyatlik, bár még nem tekinthető „halottnak”.

Ezt a trendet a streaming szolgáltatások felé való elmozdulás vezérli, ugyanis a tartalomfogyasztók egyre inkább az igény szerinti tartalmakat és a személyre szabott élményeket részesítik előnyben, ami a kábeltévé-előfizetések fokozatos megszűnéséhez vezet. Míg egyes élő események és nagyszabású produkciók továbbra is a lineáris tévében jelennek majd meg, ennek a területnek a jövője a digitális technológiákhoz való alkalmazkodás és a streaming platformokkal való integráció lehet.







