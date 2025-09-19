A hétvégén bezár egy népszerű fővárosi szórakozóhely

Hírlevél

Vasárnap nyit ki utoljára a fővárosi Pavilon Bar, amely az elmúlt évek egyik felkapott helye volt. Budapest egyik legszebb parkjában működtek, a Duna mellett, és relaxáló, de városi környezetben lévő szórakozóhelyként definiálták magukat.
étteremfővárosizenésvendéglátóhelybezárás

A közösségimédia-oldalán jelentette be az utóbbi évek egyik kedvelt fővárosi vendéglátóhelye, a Pavilon Bar, hogy a hétvégén bezárnak, és vasárnap este lesznek utoljára nyitva. 

étterem étlap nélkül, Pavilon Bar
Bezár a Pavilon Bar (képünk illusztráció)
Fotó: Pixabay/Pexels

Mint írják, az idei évben már sem a környékbeli lakókkal, sem az egyre nehezedő gazdasági nyomással nem bírtak versenyre kelni, ezért úgy döntöttek: nem küzdenek tovább, beszüntetik a működésüket. 

Facebook-posztjukban a következőképpen fogalmaznak: „Hogy mit hoz a jövő ? Nem mondjuk, hogy nem nyitjuk meg többé a kapuinkat, de az elmúlt 7 évben megszokott módon ezen a héten leszünk utoljára. Reményeink szerint jövőre egy új időszakot indítunk el veletek közösen, ami már kevésbé lesz zene, de legalábbis buli fókuszú, ugyanakkor az elmúlt 7 év tapasztalataiból építkezve továbbra is innovatív, közösségi élmény tud maradni."

Ezekben a napokban még számos programot kínáltak a vendégeiknek, a Chily Team utoljára szervezett náluk dnb&glitch bulit, de ellátogatott még hozzájuk a Synapse csapat és a Drei-lányok is.

image

A hétvégén még a következő vendégek lesznek a Pavilon Barban:

  • Pénteken a Radiozora tartja meg az utolsó szeánszot, Tsuval, Knoll-lal és Maronnal.
  • Szombaton és vasárnap pedig már zene nélkül nyitnak csak ki.

A Pavilon Bar 2019-ben nyílt meg a főváros egyik legszebb parkjában, a Nehru Parton, a Duna mellett, és egy relaxáló, de városi környezetben lévő szórakozóhelyként definiálta magát, ahol csapolt kézműves söröket, babzsákokat és zenét kínálnak a vendégeknek. 

 

