Milliárdos perek fenyegetik a gyógyszergyártót – agydaganatot okozhatott a népszerű fogamzásgátló injekció

A Pfizer amerikai gyógyszergyártó ellen több mint 1300 nő indított keresetet az Egyesült Államokban, akik szerint a cég Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója hosszú távú használata agydaganatot, úgynevezett intracranialis meningeomát okozott. A Depo-Proverát háromhavonta adják be, és főként tartós alkalmazás esetén merül fel a kockázat. A hétfőn induló perben a felpereseket képviselő ügyvédi iroda szerint Pfizer elleni keresetek száma hamarosan elérheti az 5000–10 000-et, a potenciális kártérítési összeg pedig több milliárd dollárra rúghat.
Az ügyben több tudományos vizsgálat is készült. A British Medical Journal 2024 márciusában publikált tanulmánya kimutatta, hogy bizonyos progesztogén tartalmú gyógyszerek tartós használata növeli a meningeoma kockázatát. A Depo-Provera hatóanyagát, a medroxiprogeszteron-acetátot 5,6-szoros kockázati szorzóval hozták összefüggésbe. Más kutatások is megerősítették a kockázat emelkedését.
A meningeoma a leggyakoribb jóindulatú agydaganat:
A Pfizer azzal védekezik, hogy már kezdeményezte a kockázatra vonatkozó figyelmeztetés felvételét a címkére, de az FDA ezt elutasította. Ezzel szemben a felperesek állítják, hogy a Pfizer túl általánosan fogalmazta meg a kérelmet, többféle hormonális fogamzásgátlót egy csoportba vonva, és így az FDA döntése nem zárja ki, hogy a vállalat önállóan kezdeményezhetett volna pontosabb figyelmeztetést. Szerintük a cég nem mutatta be a teljes képet a hatóságnak, és szándékosan elmulasztotta a páciensek és az orvosok megfelelő tájékoztatását.
A Depo-Proverát világszerte több százmillió nő használja. Az Egyesült Államokban a szexuálisan aktív nők közel egynegyede élete során igénybe vette már, míg az Egyesült Királyságban az 1980-as évek óta forgalmazzák, ahol a nők 15 százaléka alkalmazza, részben endometriózis kezelésére. Így az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgat hasonló jogi lépéseket a Pfizerrel szemben.
A szigetországban havonta mintegy 10 ezer nő kapja ezt az injekciót az állami egészségügyi szolgálat adatai szerint. Erre tekintettel a brit egészségügyi szabályozó szerv tavaly figyelmeztetést adott ki a Depo-Provera használóinak a meningeóma kialakulásának veszélyére, és a Pfizer levelében arra kérte az orvosokat, hogy a daganatos betegek esetében hagyják abba a gyógyszer alkalmazását.
A jelenlegi ügyben a felperesek vezető ügyvédje, Virginia Buchanan szerint a Pfizer által előadott érvelés a felelősség elkerülését szolgálja, miközben a betegek biztonságát nem helyezte előtérbe. Eközben a Berger Montague ügyvédi iroda részvényesi kereset lehetőségét vizsgálja, amelyben azt kifogásolnák, hogy a Pfizer igazgatósága megsértette tájékoztatási kötelezettségeit a Depo-Provera marketingje és értékesítése során.
2023-ban 150 ezer – azaz mintegy 55 millió forintnak megfelelő - euróra perelte Németországban a BioNTechet egy nő. Állítása szerint komoly mellékhatások alakultak ki nála a koronavírus elleni védőoltás beadása után fájdalmat érzett a felsőtestében, a végtagjai megdagadtak, fáradékony lett és alvászavar alakult ki nála. A cég ellen két ügyvédi iroda több mint 350 hasonló ügyben képviseli a felpereseket. Ez volt az első alkalom, hogy a BioNTech-nek bíróság elé kellett állnia a Covid-vakcinája miatt. 2023-ban Franciaországban szintén COVID-oltással összefüggésben indult per, amelyben az eljáró ügyvéd egymaga 300 panaszost képvisel.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ugyanakkor megerősítette álláspontját, hogy a Covid-oltások biztonságosak. Számításaik szerint egy év alatt majdnem 20 millió ember életét mentették meg a világon a vakcinák. Egyúttal leszögezték, nagyon ritka esetben kétfajta szívizomgyulladás is előfordulhat az oltás következményeként, elsősorban fiatal férfiaknál.
Árnyalja a képet, hogy az EU és a vakcinagyártók között kötött szerződések egy része tartalmazhat olyan passzusokat, amelyek értelmében az uniós tagállamok átvállalják a gyógyszercégek jogi és kártérítési költségeit. A pontos szerződések nem ismertek, de könnyen előfordulhat, a jogi eljárások lezárulta után végül az uniós kormányoknak kell majd fizetniük kártérítést.