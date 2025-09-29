Milliárdos perek fenyegetik a gyógyszergyártót – agydaganatot okozhatott a népszerű fogamzásgátló injekció

A Pfizer amerikai gyógyszergyártó ellen több mint 1300 nő indított keresetet az Egyesült Államokban, akik szerint a cég Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója hosszú távú használata agydaganatot, úgynevezett intracranialis meningeomát okozott. A Depo-Proverát háromhavonta adják be, és főként tartós alkalmazás esetén merül fel a kockázat. A hétfőn induló perben a felpereseket képviselő ügyvédi iroda szerint Pfizer elleni keresetek száma hamarosan elérheti az 5000–10 000-et, a potenciális kártérítési összeg pedig több milliárd dollárra rúghat.

Agydaganatot okozhat a Pfizer által gyártott Depo-Provera. / Fotó: pedro7merino / Shutterstock

A Pfizer túl általánosan fogalmazta meg a kérelmet

Az ügyben több tudományos vizsgálat is készült. A British Medical Journal 2024 márciusában publikált tanulmánya kimutatta, hogy bizonyos progesztogén tartalmú gyógyszerek tartós használata növeli a meningeoma kockázatát. A Depo-Provera hatóanyagát, a medroxiprogeszteron-acetátot 5,6-szoros kockázati szorzóval hozták összefüggésbe. Más kutatások is megerősítették a kockázat emelkedését.

A meningeoma a leggyakoribb jóindulatú agydaganat:

lassan nő,

általában nem rákos, de komoly tüneteket – látás- vagy hallásvesztést, fejfájást, epilepsziás rohamokat – okozhat, és

gyakran sebészi eltávolítást igényel, amely maga is idegrendszeri károsodás veszélyével jár.

A Pfizer azzal védekezik, hogy már kezdeményezte a kockázatra vonatkozó figyelmeztetés felvételét a címkére, de az FDA ezt elutasította. Ezzel szemben a felperesek állítják, hogy a Pfizer túl általánosan fogalmazta meg a kérelmet, többféle hormonális fogamzásgátlót egy csoportba vonva, és így az FDA döntése nem zárja ki, hogy a vállalat önállóan kezdeményezhetett volna pontosabb figyelmeztetést. Szerintük a cég nem mutatta be a teljes képet a hatóságnak, és szándékosan elmulasztotta a páciensek és az orvosok megfelelő tájékoztatását.

Az Egyesült Királyságban több száz nő készül perre a gyógyszergyártó óriással szemben

A Depo-Proverát világszerte több százmillió nő használja. Az Egyesült Államokban a szexuálisan aktív nők közel egynegyede élete során igénybe vette már, míg az Egyesült Királyságban az 1980-as évek óta forgalmazzák, ahol a nők 15 százaléka alkalmazza, részben endometriózis kezelésére. Így az Egyesült Királyságban is több száz nő fontolgat hasonló jogi lépéseket a Pfizerrel szemben.