Nem sikerült a disznóvágás: hatalmas kriptovalutás csalást lepleztek le

A nyomozás 2024 júniusában zárult le, de a Binance csak most hozta nyilvánosságra a részleteket. A lefoglalt vagyon egy „pig butchering” néven ismert csalási szisztémához kapcsolódik.
A Chainalysis szakértői blokklánc-elemző eszközök segítségével 2022 novembere és 2023 júliusa között több tucat áldozat tranzakcióit követték nyomon. Végül a szakértők csalók tárcáihoz jutottak el, amelyeken 47 millió dollárt tartottak tether kriptovalutában, azaz USDT-ben.
Az elemzők átadták az információkat a bűnüldöző szerveknek, akik felkérték a stabilcoin kibocsátóját a pénzeszközök befagyasztására.
A gyors vagyonbefagyasztás megakadályozta a csalókat abban, hogy bevételüket fiat pénzre, azaz a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközökre, mint például az angol fontra, amerikai dollárra vagy euróra váltsák.
„Együttműködésünk ezekkel a szervezetekkel kiemeli a köz- és magánszféra partnerségeinek fontos szerepét az ilyen bűncselekmények megfékezésében és az áldozatok kártalanításában” – mondta Erin Fracolli, a Binance hírszerzési és nyomozási vezetője.
A vállalat megjegyezte, hogy a „pig butchering” egy globális probléma, amely messze túlmutat a kriptoiparon, de a blokklánc-technológia hatékony eszközöket kínál az ilyen csalási módszerek elleni küzdelemhez.
A “pig butchering” típusú csalások egyre több áldozatot szednek. Az átverés során a csalók kifinomult pszichológiai manipulációs eszközökkel egy mély bizalmi kapcsolatot alakítanak ki az áldozatokkal, ezt követően pedig valótlan befektetési lehetőségek felvázolásával pénzt csalnak ki tőlük. A “pig butchering”, azaz “disznóvágás” elnevezés onnan ered, hogy a csalók először jól “felhizlalják” az áldozatot – bizalommal és érzelmi kötődéssel -, majd “levágják” őt, azaz teljesen leszívják a pénzügyi tartalékait.