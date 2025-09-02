Nem sikerült a disznóvágás: hatalmas kriptovalutás csalást lepleztek le

A nyomozás 2024 júniusában zárult le, de a Binance csak most hozta nyilvánosságra a részleteket. A lefoglalt vagyon egy „pig butchering” néven ismert csalási szisztémához kapcsolódik.

A bűnözők egyre gyakrabban alkalmazzák a pig butcheringet a kriptovalutás csalásoknál

Fotó: Shutterstock

Globális probléma a pig butchering

A Chainalysis szakértői blokklánc-elemző eszközök segítségével 2022 novembere és 2023 júliusa között több tucat áldozat tranzakcióit követték nyomon. Végül a szakértők csalók tárcáihoz jutottak el, amelyeken 47 millió dollárt tartottak tether kriptovalutában, azaz USDT-ben.

Az elemzők átadták az információkat a bűnüldöző szerveknek, akik felkérték a stabilcoin kibocsátóját a pénzeszközök befagyasztására.

A gyors vagyonbefagyasztás megakadályozta a csalókat abban, hogy bevételüket fiat pénzre, azaz a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközökre, mint például az angol fontra, amerikai dollárra vagy euróra váltsák.

„Együttműködésünk ezekkel a szervezetekkel kiemeli a köz- és magánszféra partnerségeinek fontos szerepét az ilyen bűncselekmények megfékezésében és az áldozatok kártalanításában” – mondta Erin Fracolli, a Binance hírszerzési és nyomozási vezetője.

A vállalat megjegyezte, hogy a „pig butchering” egy globális probléma, amely messze túlmutat a kriptoiparon, de a blokklánc-technológia hatékony eszközöket kínál az ilyen csalási módszerek elleni küzdelemhez.