Évente több tízmillió forintot fizetnek ebben a munkakörben, mégis kevesen vannak rá

Egyre égetőbb problémát jelent a pilótahiány, s ez már a légi közlekedés szervezését, az utasellátást is alapvetően befolyásoló körülménnyé válik. Például Svájc nemzeti légitársasága, a SWISS bejelentette, hogy októberig mintegy 1400 járatot töröl a folyamatos pilótahiány miatt. Arról az Origón is több alkalommal írtunk, hogy légi közlekedés folyamatosan, globálisan százezres nagyságrendben igényli a képzett pilótákat másfél-két évtizedes időtávon. Jártunk a Wizz Air budapesti képzőközpontjában is, ahol betekintést kaptunk a vállalat pilótaképző programjába. A pilóták egyékbént a legjobban fizetett, képzett munkavállalók közé tartoznak az európai munkaerőpiacon, a nagyfokú munkaerőpiaci keresletük miatt képzésük költségei egyéni, valamint az abba invesztáló vállalatok szintjén is megtérül. De nézzük, mennyiért (nem) mennek pilótának a jelentkezők?
A polgári légi közlekedésben dolgozó pilótának lenni sokak karrierálma. Ám még ha valaki alkalmas is erre a munkakörre, képzésének költségei meglehetősen magasak. Az Euronews összeállítása szerint az említett SWISS-nél a pilótaképzés költségei elérhetik a 150 000 eurót. A magyarországi Wizz Air pilótaképzés is tetemes összegbe kerül, de a vállalat minimális önrésszel, kedvező részletekkel állja a költségek jelentős részét, amit a sikeres vizsgát követő munkába állás után nagyjából 5 év alatt törleszthetnek le a hallgatók. Méghozzá európai viszonylatban magas fizetésből.
Az európai légitársasági pilóták fizetése széles skálán mozog, ami nagyrészt több tényezőtől – elsősorban a tapasztalattól – függ. Például az Egyesült Királyságban a brit Nemzeti Karrierszolgálat szerint a kezdő pilóták éves bruttó fizetése körülbelül 54 000 eurótól (kb. 21 500 000 forint) indul, míg a jelentős tapasztalattal rendelkezők esetében 173 000 euró (kb. 67 500 000 forint) körüli összegig terjed.
A tapasztalat szintén jelentős hatással van a keresetekre: az ERI Gazdaságkutató Intézet (ERI) adatai szerint
a több mint nyolcéves tapasztalattal rendelkezők pilóták fizetése Európában gyakran 60-80 százalékkal magasabb, mint a mindössze 1-3 éves tapasztalattal rendelkezőké.
Ez jól mutatja, hogy a bérsáv nagyon széles ennél a foglalkozásnál, hiszen a tapasztalt pilóták több mint háromszor annyit keresnek, mint a kezdő pilóták.
Az ERI szerint 2025 júniusában a 17 európai országban a pilóták éves bruttó átlagfizetése a romániai 32 299 eurótól (kb. 12 600 000 forint) a svájci 113 672 euróig (kb. 44 300 000 forint) euróig terjed.
A repülőgép-pilóták a legjobban keresők közé tartoznak azokban az európai országokban, ahol rendelkezésre állnak adatok. Az Eurostat bérbecslései elsősorban az iparági átlagokat tükrözik. Ez megnehezíti a közvetlen összehasonlítását az egyes országok pilótafizetéseinekt. Ezért, amennyiben rendelkezésre állnak, a nemzeti statisztikai hivatalok adatait is érdemes figyelembe venni, valamint az említett ERI adatait.
Németország:
A német szövetségi statisztikai hivatal szerint 2024 áprilisától a repülőgép-pilóták átlagos havi bruttó keresete – a külön fizetések nélkül – 12 566 euró (évi kb. 59 000 000 forint). A medián havi kereset 10 207 euró.
Kelet- és Dél-Európa:
A kelet- és dél-európai országoknak általában véve kihívást jelent a pilóták versenyképes bérezése, bár Olaszország és Spanyolország a régió más országaihoz képest magasabb átlagfizetésekről számol be. Ezek a különbségek azonban csökkenhetnek, ha figyelembe vesszük a vásárlóerőt.
Az ERI szerint Portugáliában a pilóták átlagfizetése 60 054 euró, Görögországban ez az érték valamivel alacsonyabb, 56 523 euró. A tapasztalt pilóták mindkét országban valamivel több mint 70 000 eurót keresnek évente.
Az európai légi társaságokhoz köthetően szolgáltatot teljesítő pilóták számáról nagyságrendi adatok állnak rendelkezésre. Az Európai Pilótafülke Szövetség (ECA) becslései szerint több tízezer hivatásos pilóta dolgozik jelenleg az iparágban, az Airways Magazine legutóbbi, 2024-es jelentése pedig több mint 70 000 aktív pilótát említ a régióban - igaz, ez a szám még a koronavírus-világjárvány előtti időszakra vonatkozik.
A következő évekre vonatkozó friss előrejelzések azonban jelentős növekedést jeleznek a keresletben: a Boeing becslése szerint 2041-re körülbelül 122 000 új pilótára lesz szükség a régióban, azaz minden évben nagyjából 6 000 új pilótára. A világon pedig összesen mintegy 2,1 millió új alkalmazottra lesz szükség a következő húsz évben a légi közlekedésben, ideértve a pilóták mellett a szerelőket, légiutas-kísérőket, és más alkalmazottakat.