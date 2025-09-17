Évente több tízmillió forintot fizetnek ebben a munkakörben, mégis kevesen vannak rá

Egyre égetőbb problémát jelent a pilótahiány, s ez már a légi közlekedés szervezését, az utasellátást is alapvetően befolyásoló körülménnyé válik. Például Svájc nemzeti légitársasága, a SWISS bejelentette, hogy októberig mintegy 1400 járatot töröl a folyamatos pilótahiány miatt. Arról az Origón is több alkalommal írtunk, hogy légi közlekedés folyamatosan, globálisan százezres nagyságrendben igényli a képzett pilótákat másfél-két évtizedes időtávon. Jártunk a Wizz Air budapesti képzőközpontjában is, ahol betekintést kaptunk a vállalat pilótaképző programjába. A pilóták egyékbént a legjobban fizetett, képzett munkavállalók közé tartoznak az európai munkaerőpiacon, a nagyfokú munkaerőpiaci keresletük miatt képzésük költségei egyéni, valamint az abba invesztáló vállalatok szintjén is megtérül. De nézzük, mennyiért (nem) mennek pilótának a jelentkezők?

Forintban kifejezve évente akár több tízmillió forintot is kereshetnek a tapasztalt pilóták (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Magas fizést kap egy pilóta, de nem mindenkinek sikerül a karrierálom

A polgári légi közlekedésben dolgozó pilótának lenni sokak karrierálma. Ám még ha valaki alkalmas is erre a munkakörre, képzésének költségei meglehetősen magasak. Az Euronews összeállítása szerint az említett SWISS-nél a pilótaképzés költségei elérhetik a 150 000 eurót. A magyarországi Wizz Air pilótaképzés is tetemes összegbe kerül, de a vállalat minimális önrésszel, kedvező részletekkel állja a költségek jelentős részét, amit a sikeres vizsgát követő munkába állás után nagyjából 5 év alatt törleszthetnek le a hallgatók. Méghozzá európai viszonylatban magas fizetésből.

Az európai légitársasági pilóták fizetése széles skálán mozog, ami nagyrészt több tényezőtől – elsősorban a tapasztalattól – függ. Például az Egyesült Királyságban a brit Nemzeti Karrierszolgálat szerint a kezdő pilóták éves bruttó fizetése körülbelül 54 000 eurótól (kb. 21 500 000 forint) indul, míg a jelentős tapasztalattal rendelkezők esetében 173 000 euró (kb. 67 500 000 forint) körüli összegig terjed.

A tapasztalat szintén jelentős hatással van a keresetekre: az ERI Gazdaságkutató Intézet (ERI) adatai szerint

a több mint nyolcéves tapasztalattal rendelkezők pilóták fizetése Európában gyakran 60-80 százalékkal magasabb, mint a mindössze 1-3 éves tapasztalattal rendelkezőké.

Ez jól mutatja, hogy a bérsáv nagyon széles ennél a foglalkozásnál, hiszen a tapasztalt pilóták több mint háromszor annyit keresnek, mint a kezdő pilóták.