Gyerekkori nosztalgiából súlyos milliók: a Pokémon kártya lehet az új slágerbefektetés

Gyerekként sokan belemerültünk a különböző gyűjtögetős kártyajátékok világába, legyen szó a Magic: The Gatheringről, a Yugiohról vagy éppen a Pokémon-kártyákról – utóbbiak ráadásul a kapcsolódó rajzfilmsorozatok miatt is igen népszerűek voltak hazánkban is. Cserélgettük egymás között a különböző lapokat, játszottunk, szórakoztunk. Akkoriban nem sokan gondoltunk arra, hogy ezek a lapok 20-30 évvel később százezreket, sőt, esetenként akár milliókat is érhetnek, ráadásul dollárban, pedig mára bizony ez a helyzet. 2022 áprilisában Logan Paul amerikai youtuber világrekordot jelentő 5,27 millió dollárt fizetett egy Pikachu illustrator kártyáért, de nem ő az egyetlen, aki hajlandó igen borsos kiadni a szörnyecskés lapokért, sok fanatikus gyűjtő gond nélkül elkölt több százezer dollárt egy-egy ritkább vagy valamiért számára különösen fontos kártyára.

Egyes Pokémon-kártyák csillagászati összegért cserélnek gazdát: Logan Paul 2022-ben 5,27 millió dollárért szerezte meg minden idők legdrágább kártyáját, Egy Pikachu illustratort/Fotó: Guinness World Records

Egyre többen akadnak olyanok is, akik kimondottan befektetési céllal vágtak bele a Pokémon-kártyák gyűjtögetésébe, és célzottan vadásszák a kimondottan nagy értékű lapokat, ahogy olyanok is, akik felnőttként visszataláltak gyerekkori hobbijukhoz, s közben felismerték a benne rejlő pénzügyi lehetőségeket is.

Ami egykor hobbi volt, mára befektetés: egyre többet érnek a Pokémon-kártyák

Az Oklahoma Cityben élő, 30-as évei elején járó Justin Wilson például az utóbbi kategóriába tartozik. Már a 90-es években, kissrácként is gyűjtötte a kártyákat, aztán 2019-ben határozta el, hogy ha már felnőttként jobban megengedheti magának, újra belevág a gyűjtésbe. Kollekciója mára nagyjából 500 darabból áll, értéke pedig körülbelül 100 000 dollár. A férfi a Wall Street Journalnek nyilatkozva úgy fogalmazott, a kártyagyűjteményére ugyanúgy tekint, mint hagyományosnak mondható befektetéseire, legyen szó akár a nyugdíjmegtakarításáról, akár a részvényeiről.

Hasonlóan gondolkozik a dán Charlie Prydz is, aki apaként épp gyesen volt a kislányával, amikor megtalálta gyerekkori Pokémon-kártyagyűjteményét, idén nyáron pedig elhatározta, hogy hozzálát a kollekció bővítéséhez.

„Szeretem diverzifikálni a befektetéseim: vannak részvényeim, akad némi pénzem kriptovalutában, most pedig már Pokémon-kártyákban is”

− mondta Prydz.