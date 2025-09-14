Gyerekkori nosztalgiából súlyos milliók: a Pokémon kártya lehet az új slágerbefektetés

Gyerekként sokan belemerültünk a különböző gyűjtögetős kártyajátékok világába, legyen szó a Magic: The Gatheringről, a Yugiohról vagy éppen a Pokémon-kártyákról – utóbbiak ráadásul a kapcsolódó rajzfilmsorozatok miatt is igen népszerűek voltak hazánkban is. Cserélgettük egymás között a különböző lapokat, játszottunk, szórakoztunk. Akkoriban nem sokan gondoltunk arra, hogy ezek a lapok 20-30 évvel később százezreket, sőt, esetenként akár milliókat is érhetnek, ráadásul dollárban, pedig mára bizony ez a helyzet. 2022 áprilisában Logan Paul amerikai youtuber világrekordot jelentő 5,27 millió dollárt fizetett egy Pikachu illustrator kártyáért, de nem ő az egyetlen, aki hajlandó igen borsos kiadni a szörnyecskés lapokért, sok fanatikus gyűjtő gond nélkül elkölt több százezer dollárt egy-egy ritkább vagy valamiért számára különösen fontos kártyára.
Egyre többen akadnak olyanok is, akik kimondottan befektetési céllal vágtak bele a Pokémon-kártyák gyűjtögetésébe, és célzottan vadásszák a kimondottan nagy értékű lapokat, ahogy olyanok is, akik felnőttként visszataláltak gyerekkori hobbijukhoz, s közben felismerték a benne rejlő pénzügyi lehetőségeket is.
Az Oklahoma Cityben élő, 30-as évei elején járó Justin Wilson például az utóbbi kategóriába tartozik. Már a 90-es években, kissrácként is gyűjtötte a kártyákat, aztán 2019-ben határozta el, hogy ha már felnőttként jobban megengedheti magának, újra belevág a gyűjtésbe. Kollekciója mára nagyjából 500 darabból áll, értéke pedig körülbelül 100 000 dollár. A férfi a Wall Street Journalnek nyilatkozva úgy fogalmazott, a kártyagyűjteményére ugyanúgy tekint, mint hagyományosnak mondható befektetéseire, legyen szó akár a nyugdíjmegtakarításáról, akár a részvényeiről.
Hasonlóan gondolkozik a dán Charlie Prydz is, aki apaként épp gyesen volt a kislányával, amikor megtalálta gyerekkori Pokémon-kártyagyűjteményét, idén nyáron pedig elhatározta, hogy hozzálát a kollekció bővítéséhez.
„Szeretem diverzifikálni a befektetéseim: vannak részvényeim, akad némi pénzem kriptovalutában, most pedig már Pokémon-kártyákban is”
− mondta Prydz.
Befektetési szempontból ráadásul mondjuk
Pikachu biztosan nem fogja kihagyni az egész szezont keresztszalag-szakadás miatt, ahogy Charizardot sem kapcsolják le a rendőrök ittas vezetésért
– foglalta össze frappánsan a helyzetet a Philadelphia Phillies baseballcsapatának játékosa, Matt Strahm, aki maga is nagy baseballkártya-gyűjtő, és bár a Pokémon-kártyákkal ő maga nem foglalkozik, üzleti szempontból abszolút látja bennük a potenciált.
Matthew Griffin szintén elismeri, hogy a gyűjtők közül sokakat legalább részben a gyerekkori nosztalgia motiválja, nála sincs ez másként, de nála belépett egy másik faktor is: a gyermekeinek gyűjti a lapokat befektetésként, akkurátusan, lefóliázva, mappákban, egy légkondicionált szobában tartja őket az óragyűjteménye és egyéb értékes családi örökségek mellett. Úgy tervezi, hogy különböző fontos életeseményekkor, például esküvő vagy lakásvásárlás, adja majd át ajándékként a gyűjtemény rá eső részét az adott gyermekének.
A kártyák értékére a befektetők mellett már a tolvajok is felfigyeltek: az elmúlt években Japánban rendszeressé váltak a betörések a kártyaboltokba, az üzletek egy része válaszul igen komolyan megerősítette a biztonsági rendszerét, akad például olyan bolt, amelyik a bankokéhoz hasonló kialakítású széfben tárolja a legértékesebb lapjait.